Novi spor zbog zemljišta kod Banjalučkog velesajma

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić upozorio je Okružni privredni sud u Banjaluci da se Gradu pokušava oteti atraktivno zemljište u blizini Banjalučkog velesajma, uz pomoć Područne jednice Republičke uprave za geodetske i imovinske pravne poslove (RUGIP).

Kako nezvanično saznajemo, u dopisu, koji je prije tri dana uputio sudu, gradonačelnik je naglasio da će gradske vlasti preduzeti sve raspoložive pravne mehanizme da bi odbranili gradsku imovinu, koja im se pokušava oduzeti kroz stečajni postupak propale AD „Građa“, a koje ju je još 2002. godine, u procesu privatizacije, kupio prnjavorski biznismen Petar Dušanić.

Riječ je o parceli na atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini banjalučkog Velesajma, koja je, pod kontroverznim okolnostima, ponuđena na prodaju po cijeni od 104.000 KM. Preko ove parcele bi, po regulacionom planu, trebala proći saobraćajnica, što je probudilo sumnju da bi grad u ovom slučaju mogao biti na dvostrukom gubitiku – najprije bi ostao bez svoje zemlje, a poslije bi bio prinuđen da je kupuje od nekoga po, vjerovatno, višestrukoj cijeni!

Radojičić je, u dopisu, upozorio da je sav ovaj postupak suprotan zakonu, uz tvrdnju da je Područna jedinica RUGIP-a protivzakonito upisala u zemljišne knjige „Građu“ kao vlasnika sporne parcele, umjesto Grada koji je pravni nasljednik nekadašnjeg SIZ-a stanovanja, a koji je u zemljišnim knjigama bio upisan kao vlasnik.

Da stvar bude intrigantnija, za pokušaj prodaje ove parcele saznalo se iz oglasa u jednim dnevnim novinama, kad je objavljeno da je stečajni upravnik Radenko Dragojević ponudio na prodaju atraktivno zemljište propale AD „Građa“ od 744 kvadratnih metara.

Prema oglasu, licitacija je zakazana za 24. mart ove godine, a parcela ne može biti prodata ispod jedne trećine ponuđene cijene. To znači da bi neko mogao platiti taj plac svega 35.000 KM, a poslije ucjenjivati grad sa zahtjevom da mu se papreno plati zemlja, koja je, kako tvrde u banjalučkoj administraciji, zapravo u vlasništvu Grada.

U Gradskoj upravi osporavaju prodaju zemljišta na osnovu nepravosnažnog rješenja RUGIP-a o upisu „Građe“ kao vlasnika sporne parcele. Grad je, naime, uložio žalbu na to rješenje i ono, po našim saznanjima, još nije pravosnažno. To znači da stečajni upravnik ne može da prodaje to zemljište, jer nema pravosnažno rješenje o upisu u zemljišne knjige.

Prema Radojičićevom dopisu, sporna parcela je na „Građu“ upisana 3. januara ove godine, da bi odmah potom uslijedila ekspresna odluka o prodaji zemljišta.