Novi šok za Dobojlije – zbog duga za vodu, blokirana bolnica!

Živković: Pet do dvanaest da zaustavimo rušilački SDS

Novi v. d. direktora Bolnice u Doboju nalazi se na mukama. Zbog duga od pola miliona maraka vodovodu, blokiran im je račun. Milorad Živković kaže da je Vodovodu pisao dopise kako bi našli rješenje, ali mu nisu izašli u susret, pa smatra da je blokada politički potez tamošnjeg SDS-a.



“Došla je u pitanje isplata ličnih dohodaka, ali i kvalitet pružanja usluga. Unazad 10 i više godina ova bolnica i njen račun nije nikada bio blokiran, a u 15 dana od kada sam ja v. d. već je tri puta blokiran”, kaže Milorad Živković, v. d. direktora Bolnice “Sveti apostol Luka” u Doboju.

U pomoć je pozvao i ministra zdravlja. Dragan Bogdanić kaže da je Vlada RS u zdravstvo u tom gradu uložila oko 800.000 maraka. Od uprave Vodovoda očekuje da će imati sluha za značaj koji ta ustanova ima za čitavu regiju.

“Ja očekujem da se situacija riješi na način da i oni naplate svoja potraživanja, ali da ne dođe do blokade rada ovako značajne ustanove”, rekao je Dragan Bogdanić, ministar zdravlja RS.

“Imali smo razumijevanja, ali sada je previše”, poručuju iz Vodovoda. Кažu da bolnica gomila dugove od 2010. godine. Dodaju i da ta ustanova plaća upola manju cijenu usluga od ostalih subjekata u gradu. Drugačije nije moglo, već da sudski traže svoja potraživanja.

“Ne želeći da dođemo u ovu situaciju, nekoliko puta smo razgovarali. Međutim, nijedan naš dogovor oni nisu ispoštovali”, kaže Živko Erceg, zamjenik direktora Vodovoda Doboj.

I to nije sve. Vodovod je pokrenuo još jednu tužbu protiv dobojske bolnice, i to za dugovanja od 2015. godine, koja do sada iznose 160.000 maraka.