Novi slučaj nasilja: Stariji đaci prvačiće skidali gole, pa ih ucjenjivali!

Novi slučaj vršnjačkog nasilja prijavljen je u osnovnoj školi u Ivanjici, gdje su navodno stariji učenici skinuli pantalone prvaku nakon što nisu uspjeli od njega da iznude novac.

Roditelj koji je želio da ostane anoniman tvrdi da je riječ o nekoliko sedmaka i osmaka koji su danima unazad na razne načine mučili nekoliko sedmogodišnjih dječaka.

“Oni su ih uvodili u ve-ce, gasili svjetla da ih kamera ne bi snimila, držali ih za ruke i vezivali, lijepili im traku na usta ili im držali šaku na ustima da ne bi vrištali, skidali im pantalone i slikali ih gole, a tražili su im i novac. Uz prijetnje, djeca su ćutala danima, a tek kada se jedan od njih požalio roditeljima, klupko je počelo da se odmotava”, priča ovaj roditelj i dodaje da djeca u strahu danima nisu smjela da idu u toalet, niti da izlaze tokom odmora.

On ističe da je kolektiv škole upoznat sa situacijom, kao i da ovo nije usamljen slučaj.

“Ovakve stvari se dešavaju mjesecima. Juče su se učenici gađali staklenim flašama…”, priča otac i dodaje da će sljedeće nedelje biti organizovan roditeljski sastanak i nastavničko vijeće.

Otac sedmogodišnjeg dječaka koji je u ponedeljak bio žrtva vršnjačkog nasilja i smogao snage da se požali roditeljima, potvrdio nam je da su dvije djevojčice i dva dječaka, vjerovatno učenici sedmog ili osmog razreda, njegovo dijete presreli u toaletu.

“Sin mi je strašno uplašen, jedva je smogao snage da ispriča šta se dogodilo. To je užas. Oni su od njega tražili novac i kada ga nisu dobili skinuli su mu odjeću, držeći ga za ruke i noge. Zgranut sam, mogao bih da shvatim da su neke čarke izbile među djecom koja su isto godište, ali oni su za njega skoro pa odrasli ljudi. Sačekaću do srijede da vidim da li će uspjeli da riješe ovo, jer su slučaj preuzele nadležne institucije. Ne zanima me čija su ta nasilna djeca i jesu li mamini i tatini sinovi, ko god da je mora da se objelodani i da se stane na kraj ovom nasilju. Moram da zaštitim porodicu, ali i svako nedužno dijete, vidite i sami šta se dešava”,priča otac za “Blic”.

Prema nezvaničnim saznanjima, sedmogodišnji dječak je juče dao izjavu identičnu onoj koju je ispričao ocu. Po mišljenju stručnog lica (psihologa) dječak je govorio istinu.

Direktor ove vaspitno-obrazovne ustanove, Stevan Davidović, kaže da ispituju slučaj.

“Prijavljeno nam je da su stariji učenici skinuli pantalone prvaku, nakon čega je i policijski inspektor bio u školi. Uključen je i školski Tim za zaštitu bezbjednosti djece. Nakon istrage će se znati tačno da li se, i pod kojim okolnostima nešto dogodilo “, kaže direktor Davidović i dodaje da do ove prijave nije bilo većih incidenata u školi.

U policiji potvrđuju da je ovaj slučaj prijavljen u četvrtak i navode da je o svemu obavješten i zamjenik višeg javnog tužioca u Čačku.

