Novi skandal u BiH – ko je otvorio Ivanićevo pismo iz Haga?

Sadržaj pisma iz Haga pao je u drugi plan, nakon činjenice da je ono na adresu predsjedavajućeg Predsjedništva stiglo u otvorenoj koverti. Time su se u bh. Ambasadi u Holandiji oglušili na ranije pozive Mladena Ivanića, koji je dao jasna uputstva na koji način želi da mu se dostavi diplomatska pošta.

Nije prvi put da se dešavaju slične situacije, poručio je Ivanić sa vanredne pres konferencije.

“Ovo je silovanje srpskih predstavnika u institucijama, poziva sve da razmisle gdje ovo vodi. Sad mi je jasno odakle Izetbegoviću sadržaj pisma”, rekao je Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Iz Ministarstva inostranih poslova BiH potvrđuju da je pošta iz Haga adresirana na kabinet Predsjedavajućeg bila otvorena. Utvrđeno je da to nisu učinili službenici ministarstva, koje nastavlja istragu ko je u ovom slučaju prekršio procedure.

“Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak je, povodom uočenih nepravilnosti u postupanju sa poštom adresiranom na Predsjedništvo BiH, naložio pokretanje odgovarajućih internih procedura utvrđivanja odgovornosti zaposlenih u Ministasrtvu inostranih poslova BiH i Ambasadi BiH u Hagu”, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova BiH.

I bošnjački član Predsjedništva tvrdi da pošta koju je dobio iz Haga nije bila zatvorena. Međutim pismo adresirano na Izetbegovića je, kako saznajemo, otvoreno u pisarnici Predsjedništva, kako bi iz kabineta bošnjačkog člana pokušali da ublaže posljedice diplomatskog skandala. A danas se potvrdilo ono o čemu je Izetbegović juče govorio. Međunarodni sud u pismima od trojice članova Predsjedništva traži pojašnjenja u vezi sa mandatom Sakiba Softića. Naveli su sve detalje, od pisma koja su im uputili Ivanić i Crnadak, do toga da je Softić imenovao svoje zamjenike, opet bez podrške bh. institucija.

“Predsjedništvo o svemu mora da se izjasni do 2. marta do 18 časova, sumnjam da se to može uraditi. Ja sam svoj odgovor napisao, i ići će moj poseban izaslanik, jer evidentno je da paralelnim strukturama ne mogu vjerovati”, istakao je Ivanić.

Male su šanse da u kratkom roku bude sazvana sjednica Predsjedništva, pogotovo zbog činjenice da je u Federaciji sutra praznik. A nakon što je tim povodom Nermin Nikšić, prvi čovjek SDP-a, uputio čestitku predsjedavajućem Predsjedništva, Mladen Ivanić je odgovorio. Svako ko pokušava da ga uvrijedi, vrijeđa i njegov narod i Republiku Srpsku, koja ne obilježava 1. mart.