Novi singl DM: Pjesma o revoluciji zbog predsjedničkih izbora

Novi singl Depeche Mode: Pjesma o revoluciji zbog predsjedničkih izbora

Depeche Mode su objavili povratnički singl “Where’s The Revolution”, koji je prvo izdanje benda još od albuma “Delta Machine” iz 2013. godine.

Singl je najava njihovog predstojeći albuma “Spirit” koji će biti objavljen 17. marta, a frontmen Dejv Gan (Dave Gahan) kaže da su rekao da je američki predsjednički izbori uticali na njegov nastanak.

“Živimo u vremenu stvarnih promjena. Što sam stariji, stvari koje se dešavaju u svijetu utiču na mene sve više. Razmišljam o svojoj djecu i u šta će izrasti. Moja ćerka Rozi je bila duboko pogođena izborima prošle godine… Samo je jecala, a ja sam bio potpuno zatečen”, kazao je Dejv.

“Martin i ja živimo u Americi, tako da smo oboje vrlo pogođeni onim što se dešava. Martin mi je rekao: ‘Znam da će nekim ljudima ovo izgledati kao da bogate rok zvijezde koje žive u svojim velikim kućama u Santa Barbari ne brinu o svijetu, ali istina je da smo imali sreće. Ali, to ne znači da smo prestali brinuti o tome šta se dešava u svijetu. Sve ovo zaista utiče na mene’”, podsjetio se Dejv i dodao da se in on osjeća isto.

Ipak, dodao je da “Spirit” ne bi nazvao političkim albumom.

“Ne bih ga tako nazvao, jer ja ne slušam muziku na takav, politički način. Ali, ovo će definitivno biti album o humanosti i našem mjestu u svemu tome”, naveo je on.

Singl možete preslušati u nastavku.

