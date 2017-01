Novi ruski lovac: MiG-35 koji “ruši sve zakone fizike” VIDEO

Rusko ratno vazduhoplovstvo dobija novi laki lovački avion – MiG-35, koji je predstavljen i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ovaj superlovac, 4++ generacije, u stanju je da podjednako efikasno pogodi ciljeve u vazduhu, na moru i na kopnu, a vojni eksperti kažu da “ruši sve zakone fizike”.

Direktor programa vojne avijacije Objedinjene vazduhoplovne korporacije Vladimir Mihajlov rekao je ranije da će sva testiranja nad MiG-35 biti završena ove godine, a da će iduće godine početi prva isporuka aviona ruskim Vazdušno-kosmičkim snagama.

Do 2020. rusko Ministarstvo odbrane planira da kupi oko 30 ovih aviona. Procjenjuje se da će cijena ovog superlovca iznositi 45 miliona dolara.

Krajem oktobra MiG-35 je imao svoj prvi let, a avion će narednog mjeseca početi sa državnim testiranjima.

U suštini, ovaj avion predstavlja modernizaciju aviona MiG-29K/KUB i MiG-29M/M2. Sa dužinom od 17 metara i poletnom težinom većom od 23 tone, “tridesetpetica” razvija brzinu od 2.560 kilometara na sat i u stanju je da “u cugu”, bez tankiranja goriva, preleti 3.100 kilometara, a radijus dejstva mu je 1.000 kilometara.

Na 10 podvijesnih tačaka može da ponese do sedam tona ubojnog tereta. Naoružan je savremenim i perspektivnim raketama vazduh—vazduh i vazduh—zemlja, kratkog i srednjeg dometa, kao i avio-bombama težine 250 i 500 kilograma.

Ruski eksperti kažu da je ovo jedan od najperspektivnijih ruskih lovaca, čiji je glavni zadatak nanošenje visokopreciznih udara, uključujući i one na objekte od strateškog značaja.

Spolja se novi MiG-35 gotovo ne može razlikovati od običnog MiG-29. Isti je okvir korpusa, ali je poklopac kabine potpuno drugačiji — u cjelini je staklen, kao na najsavremenijem američkom lovcu pete generacije F-22 “Raptor” i ruskom T-50.

Umjesto jednog, novi MiG ima dva pilota. U kabini aviona Mig-35 više nema uređaja sa kazaljkama. Svuda su LCD ekrani. Na njima se prikazuju sve letne i borbene informacije.

Drugi “nou-hau” je RD-33MK, novi motor peterburškog Konstruktorskog biroa “Klimov”. U poređenju sa “klasičnim” RD-33 nije povećan samo potisak za osam odsto, nego je i unapređen savremenim digitalnim sistemom upravljanja FADEC. Zahvaljujući tome, za razliku od konkurenata, ovim “migom” može lakše da se manevriše i upravlja u svim režimima, kako pri velikim brzinama tako i pri potpunom odsustvu brzine.

Njegova mlaznica može da se okreće u bilo kom smjeru, i to ne samo u režimu “normalnog” leta nego i u forsažu (kratkotrajno povećanje snage motora iznad nominalne). Po ovoj karakteristici se MiG-35 drastično razlikuje od Su-30MKI ili američkog F-22. Ali, najvažnije je to što najnoviji ruski lovac dolazi i sa značajnom inovacijom — novim radarima “Žuk AME”, koji prate do 30 ciljeva, a istovremeno gađaju njih šest.

Novi radar “Žuk AME” je ojačan aktivnom faznom rešetkom, koja omogućava povećanje maksimalnog dometa detekcije vazdušnih i kopnenih ciljeva u odnosu na postojeće modele. Aktivna fazna rešetka omogućava detekciju ciljeva na daljinama do 150 kilometara i više, u dva režima rada — vazduh—vazduh i vazduh—zemlja.

Radar ima sposobnost da raspozna i klasifikuje pojedinačne i grupne ciljeve, istovremeno napadajući nekoliko njih savremenim i perspektivnim tipovima oružja. Takođe, ovaj radar ima svoju ulogu i u izviđačkim aktivnostima, u taktičkoj podršci drugim avionima, kao i u drugim situacijama.

“Žuk AME” je konstruisan da radi u svim vremenskim uslovima — dan/noć, i u uslovima snažne protivelektronske aktivnosti neprijatelja. Glavna ideja konstruktora jeste omogućavanje pilotu da otkrije neprijateljske ciljeve u vazduhu i na zemlji prije nego što oni otkriju njega, uzimajući u obzir sve savremene trendove primjenjene kod letjelica pete generacije.

Zahvaljujući ovoj i svim drugim inovacijama MiG-35 se “opasno” približava avionima pete generacije, zaključuju eksperti.