Novi režim kretanja i stajališta za autobuse u Banjaluci

U Banjaluci bi početkom jula trebalo da stupi na snagu novi režim kretanja i zaustavljanja autobusa iz okolnih mjesta, kako bi se našlo adekvatno rješenje za gužve koje se stvaraju na autobuskim stajalištima u centru grada.

Iz Gradske uprave saopšteno je da se novo rješenje, koje predstavlja korekciju trasa kretanja autobusa na određenom broju linija, očekuje nakon analize Odjeljenja za saobraćaj i puteve u vezi sa zagušenjima u saobraćaju na stajalištu kod Narodne skupštine Republike Srpske.

“Izmjene trasa se odnose na autobuse iz Gradiške, Srpca i Prijedora, kojima će biti omogućeno da dođu do terminala `Malta` bez ulazaka u grad, dok će autobusima iz smjera Kotor Varoša biti omogućeno da preko mosta `Venecija` i Gundulićeve ulice dođu do Ulice olimpijskih pobjednika, zatim ka zgradi Vlade Srpske, te desno do terminala `Malta`”, naveli su iz resornog odjeljenja.

Trase ostaju nepromijenjene na prigradskim linijama, te iz pravca Laktaša i Čelinca.

Iz Gradske uprave podsjećaju da je nakon ukidanja terminala kod Medicinske elektronike i izgradnje terminala “Malta”, autobusima dozvoljeno da Ulicom Mladena Stojanovića, odnosno Kralja Petra Prvog Karađorđevića, ulaze u grad, te da ulaz i izlaz putnika bude na autobuskom stajalištu kod Narodne skupštine Srpske.

Veliki broj polazaka, odnosno oko 500 dnevno, doveo je do stvaranja gužvi na ovoj lokaciji, te u određenim periodima dana dolazi do blokiranja i zagušenja saobraćaja na ovoj saobraćajnici.

(Srna)