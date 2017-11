Novi rektor najavljuje rješenja za studentske zahtjeve

Samo tri sedmice nakon dramatičnih scena u Rektoratu odnosi između studenata i v.d. rektora su skoro pa idilični.



Svih 18 studentskih zahtjeva, zbog kojih je pao Milan Mataruga, sada imaju rješenje. Makar u najavi. Rektor banjalučkog Univerziteta ne bi o konkretnim prijedlozima, ali za ATV kaže – odgovori na studentske zahtjeve su jednoglasno prihvaćeni, što je rijetkost.

“Svaki zahtjev studenata je potanko analiziran, i doneseni su odgovarajući hodogrami kako se mogu odgovarajući zahtjevi riješiti, i u kojem vremenskom periodu”, kazao je Radoslav Gajanin, v.d. rektora Univerziteta u Banjaluci.

Za razliku od svog prethodnika, Gajanin će, izgleda, dobiti i vrijeme da neke ideje sprovede u djelo. Ali studenti, kažu, da neće dopustiti da se zaustave započete promjene na Univerzitetu.

“Univerzitet je prepoznao svaki od naših zahtjeva kao ispravan i kvalitetan i ponudio je odgovor na svaki od tih zahtjeva. Naravno da ćemo kontinuirano pratiti, da očekujemo da se to nastavi, da to ne bude samo sad neko vrijeme pa da se poslije sve vrati na staro. Očekujemo da atmosfera napreduje, da se stvari mijenjaju, da stvari idu uzlaznom putanjom a ne silaznom kao do sada”, rekao je Ratko Savić, predsjednik Unije studenata RS.

O zahtjevima koje su neki u akademskoj zajednici ocijenili kao nerealne, kao što je zahtjev za 100 novih asistenata, rektor kaže da su razgovarali i sa premijerkom, ali i resornim ministrima. Studenti su u ovom slučaju bili spremni na kompromis – nova zapošljavanja slijede tek nakon analize koliko je novog kadra zaista i potrebno.