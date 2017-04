Novi protesti na Sokocu: Zatrubili drvoprerađivači sa istoka!

Ponovo su u Sokocu zatrubili drvoprerađivači, ali ovoga puta uz podršku kolega iz 12 opština. I to s porukom: “Stop kriminalu“.

Udruženi drvoprerađivači Sarajevsko-romanijske i Gornjo-drinske regije poslali su zahtjev vlastima Srpske da traže bolje uslove u raspodjeli drvnih sortimenata. Kadrovska politika goste ne zanima, ali itekako zanima Sokočane do kojih je došla vijest da će Rajko Bulajić, ipak biti direktor, ali tehnički.

“ To je iluzorno pričati, mene to ne zanima, ni pod razno to neće proći, ali imamo veće probleme koje smo naglasili u svojim zahtjevima“, rekao je Brane Vitomir, predsjednik Udruženja drvoprerađivača Istočne regije.

A, o tim problemima govorili su i gosti koji su došli da pokrenu šumarsku revoluciju iz Sokoca.

“Zahtjevi su jasni i nemaju politički motiv”, poručuju drvoprerađivači.

“Državi trebaju milioni maraka da bi riješila plate i doprinose željeznica, u nas su zahtjevi besplatni. Vlada ne mora izdvojiti ni marke da bi riješila naše zahtjeve“, kaže Radomir Petrović, član Izvršnog izvršnog odbora Udruženja drvoprerađivača Sarajevsko- romanijske i Gornjo-drinske regije.

“Ovo je borba za sirovinu, a ja oko postavljanja direktora i ove politike, tu politiku neka neko drugi vodi, mi samo tražimo sirovinu da nam dozvole da radimo“, izjavio je Radojica Maksimović, dvroprerađivača iz Han Pjeska.

Generalni direktor Šuma Risto Marić iz Banjaluke poručuje da će direktorsku fotelju u sokolačkom šumskom gazdinstvu zauzeti SNSD-ov Jovan Golijan, iako Golijan nije ni bio u trci za direktora. To je i bio dodatni motiv jednog broja SNSD-ovaca da se danas priključe drvoprerađivačima i dignu svoj glas protiv politike opštinskog odbora i Mirka Čolovića.

“Mi se ovdje borimo da skinemo Čolovića i da se raspusti Opštinski odbor SNSD-a. Ja se nadam da ćemo imati punu podršku predsjednika, predsjednik je razuman čovjek, on će nama dati punu podršku. Na žalost, neki ljudi koji okružuju predsjednika daju mu pogrešne informacije“, pojašnjava Milan Jolović – Legenda, član SNSD-a Sokolac.

U Opštinskom odboru SNSD-a ne žele da komentarišu današnje okupljanje, samo poručuju da će se i oni uskoro oglasiti. Njihovi članovi, oni nezadovoljni, danas su u majicama SNSD-a dali podršku Joloviću i razriješenom direktoru Šumskog gazdinstva Strahinji Baševiću.

“Mi ratni-vojni invalidi u potpunosti podržavamo direktora Baševića i komandanta našeg legendu“, kaže Milenko Kapuran.

“ Ja ne bih rekao da je to podjela, ovo je čisto revolt narodni”, stav je Brajana Petrovića.

Cijeli skup budno je pratila policija i specijalci MUP-a Srpske. Jednočasovni protest završio se mirno, bez bilo kakvih incidenata, uz još jednu poruku: “Živjela RS! Živjelaaaa”!

Sa današnjeg skupa poslata je poruka da je krajnji rok drvoprerađivača petak. Ako se to ne desi, drvoprerađivači sa Romanije najavljuju blokadu puteva i cesta.