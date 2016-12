Novi preletači: Iz PDP-a u DNS

Tek što je formirana skupštinska većina u Sokocu, odbornički klubovi pretpjeli su promjene. Dosadašnji PDP-ovac Zoran Borovčanin ubuduće će braniti politiku DNS-a u Skupštini grada. Promijenio je dres, jer kaže PDP-ovci nisu ciijenili njegov izborni rezultat, pa samim tim nisu mogli naći zajednički jezik.



“Sa rukovodstvom PDP-a nisam se mogao dogovoriti o nekim bitnim pitanjima u gradu i nisam se mogao dogovoriti oko raspodjele funkcija, jer po ranijem dogovoru PDP su pripadao predsjednik Skupštine i neke druge funkcije”, rekao je novi odbornik DNS-a u Skupštini opštine Sokolac Zoran Borovčanin.

Zanimljivo je da su i PDP, ali i DNS, zajedno sa SDS-om u Sokocu dio skupštinske većine. DNS je prelaskom Borovčanina dobio trećeg odbornika, što znači da bi matematički većinu mogao da pravi i sa SNSD-om, jedinom opozicionom partijom u Sokocu.

“DNS da bi mogao da se bori za ono što sam maloprije kazao, bila je potrebna funkcija predsjednika skupstine i mi smo isto tako ponudili SNSD da podrži našeg kandidata za predsjednika Skupštine, što oni nisu htjeli prihvatiti. Mi ćemo biti u većini koja želi, a radi u interesu građana”, rekao je predsjednik regionalnog odbora DNS-a Nenad Nešić.

Nekoj novoj većini ne nada se ni načelnik SDS-ov Milovan Bjelica. U kratkom telefonskom razgovoru poručio je da će većina sa DNS-om sigurno funkcionisati. A u PDP koji je izgubio jednog od dvojice odbonika nisu mnogo zabrinuti. Svako kažu ima pravo na svoj izbor.

“Taj odbornik je stao na listu kao građanin, ne kao član PDP-a, zakon kaže da je on vlasnik mandata i on je otišao kao vlasnik svog mandata u stranku ja to dalje ne bih komentarisao, PDP ostaje u vlasti sa jednim odbornikom”, rekao je član predsjedništva PDP-a Sokolac Drago Topalović.

Da će u Sokocu biti i te kako zanimljivo pokazala je jedna od predhodnih sjednica, kada je pao nacrt budžeta za narednu godinu, jer su protiv bili odbornici DNS-a. Nakon što je, zbog privođenja, kasnio sa preuzimanjem mandata u Skupštini se pojavio i SNSD-ov Mirko Čolović i odmah se pobrinuo za svojevrsni šou program. Iako zna da neće biti lako, predsjednica skupštine očekuje da će stvari doći na svoje.

“Ja se iskreno nadam, mada eto ja sam u stanju da se nosim sa takvom situacijom, nikav problem”, rekla je predsjednik Skupštine opštine Sokolac Bojana Marković.

U SNSD-u danas niko nije komentarisao da li u promjenam sastava odborničkih klubova vide šansu za ulazak u Vlast. U svakom slučaju , sudeći kako je počelo, u Sokocu sigurno.