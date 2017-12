Novi manevar akcizama – o zakonu prvo u Domu naroda

Dom naroda bi već naredne sedmice mogao da se izjasni o Zakonu o akcizama, potvrdio je zamjenik predsjedavajućeg Safet Softić. Očekuje da bi akcize već sutra mogle stići u proceduru, a kolegijum je poručuje, spreman da ih uvrsti na dnevni red naredne sjednice.



Ponavalja da u Domu naroda postoji većina za usvajanje akciza i neće biti prvi put da se o tome izjašnjavaju delegati. Vjerovatno je zato Savjet ministara i preskočio Predstavnički dom, jer se još ne zna da li tamo za akcize ima dovoljno ruku.

“Ukoliko bi se takva situacija dogodila da mi u ponedeljak ili utorak , tako da imamo makar, minimalno koliko je potrebno dan ili dva da se poslanicima dostavi, ovi zakonski prijedlozi, mada oni nisu obimni, u svom sadrzaju, ukoliko bi to bilo , mi imamo nekakva nezvanican dogovor unutra kolegijuma doma naroda da mi uvsrtimo ove tačke dnevnog reda”, rekao je zamjenik Predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH Safet Softić.

S obzirom na to da bi i peti poraz bio pravi debakl, nadmudrivanje je uveliko počelo. Ukoliko bi iz Doma naroda akcize po hitnoj proceduri bile upućene u drugi dom, to bi vjerovtano vodilo ka njihovom konačnom usvajanju. Tako bi mimoišle i brojne komisije, u kojima sjede oni koji bi mogli opet da ih obore. U svakom slučaju još su sve varijante otvorene, a predsjedavajući Doma naroda kaže da su procedure i više nego jasne.

“Mi kao Dom naroda, ne raspolažemo pitanje same procedure u smislu, da li će one biti upućene po hitnoj ili skraćenoj ili redovnoj proceduri PD PS, jer kao što rekoh o tome odlučuje predlagač, a to jeste Savjet ministara, čuo sam da nije bilo saglasnosti da se ovi zakoni upute po hitnoj proceduri, tako ni Dom naroda ne bi mogao to uputiti po hitnoj proceduri PD”, rekao je predsjedavajući Doma naroda PS BiH Ognjen Tadić.

Sutra u Sarajevo stiže i evropski komesar za proširenje. Johanes Han će se sastati sa brojnim liderima i zvanicnicima u BiH, a kako je i sam rekao dolazi u inspekciju da bi provjerio dokle su vlasti u Bosni i Hercegovini stigle u ispunjavanju obaveza iz reformske agende.

Zanima ga i kada bh. vlasti planiraju da odgovore na pitanja iz Evropskog upitnika, a jedna od nezaobilaznih tema biće i akcize, kao i budžeti institucija za narednu godinu.