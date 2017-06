Novi incident: Vozač napadnut na istom mjestu gdje i atletičarka

Zdravko Mamić dobio udarac u potiljak, a zatim gurnut u more VIDEO

Nedeljko Bukvić (69) brutalno je pretučen u ponedeljak ujutru na naplatnoj rampi Vrčin, nakon čega je završio je na Maksilofacijalnoj hirurgiji, dok su napadači, državljani Austrije poslije nekoliko sati pušteni da napuste zemlju uz kaznu od po 300 evra.

“Vozio sam iz pravca Beograda ka Nišu. Na Vrčinu sam čekao u redu za elektronsku naplatu. Ispred mene je bio kamion. Držao sam karticu u ruci da se registrujem, kada mi je neko odjednom otvorio vrata automobila. Vidio sam dvojicu muškaraca, izgledali su kao Turci. Odmah su me napali. Jedan me je udario pesnicom u usta. Samo sam osjetio da je krenula krv, šiktalo je na sve strane. Onda se zaletio i drugi. Udario me je u arkadu”, priča Nedeljko.

Poslije brutalnog napada, ostao je da sjedi u automobilu, svuda oko njega je bila krv koju nije mogao da zaustavi.

” Ubrzo su se oko mene pojavili radnici iz naplatnih kućica, a tu su bili i napadači. Od krvi nisam mogao da ih vidim. Došla je Hitna pomoć i odvezli su me u Urgentni centar. Ljekari su mi tamo ušili arkadu, četiri kopče. Onda su me odvezli na Maksilofacijalnu hirirgiju. Od nosa do usne mi je sve rasječeno. Vjerovatno je imao prsten na ruci. Probio mi je kožu, meso. Svi zubi su mi se vidjeli kroz ranu. Deset kopči su mi tu ušili”, priča Nedeljko.

Fizički bolovi, međutim nisu ga toliko zaboljeli koliko ga je, kako kaže, povrijedilo postupanje tužilaštva.

“Dok su mene ušivali, tužilac u mom slučaju je saslušala dvojicu napadača koji imaju austrijske pasoše. Rekli su joj da su me napali jer sam ih prethodno “isjekao” na autoputu, što nije tačno. I pustila ih je prije nego što sam ja uspio da dođem u tužilaštvo, priča Nedeljko.

U zgradu suda u Katanićevoj ulici, Nedeljko je na poziv tužiteljke došao poslije ušivanja.

“Dovezao me je zet. Tužiteljka nije ni htjela da me sasluša. S vrata mi je rekla da ne moram ništa da pričam, da su napadači sve priznali, izvinili se i da će mi obojica uplatiti po 300 evra na ime povreda. Ona je sve završila, rekla je da je zakon takav i da, ako ne želim novac, biće uplaćen državi”, priča Nedeljko, navodeći da je tužiteljka pustila ljude, jer su krenuli na odmor.

U Drugom tužilaštvu kažu da je čitav postupak urađen po Zakonu i da je primijenjena institucija oportuniteta.

“Mi smo dobili medicinsku dokumentaciju, po kojoj su Nedeljkove povrede okarakterisane kao lake. Napadači su na njegov račun uplatili novac, i pušteni su po zakonu”, kažu u tužilaštvu.

Atletičarka napadnuta na istoj naplatnoj rampi

Napad na Nedeljka Bukvića dogodio se na istoj naplatnoj rampi na kojoj je napadnuta i atletičarka Tatjana Mirković Jelača, samo jedan dan kasnije. Ona je u nedelju na svom Fejsbuk profilu objavila snimak dvojice napadača koji agresivno nasrću na automobil u kom se nalazila sa suprugom. Napadači su vikali na Jelaču, prijetili joj, udarali u automobil u kom se nalazila, a potom i polomili retrovizore na istom. Ona je čitav incident snimila svojim mobilnim telefonom.

