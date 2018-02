Novi Grad: Vjetar stvara nanose od dva metra, u Krupi 110 cm snijega FOTO

Bez nastave do daljnjeg FOTO

I danas hladno sa snijegom, na planinama do -20

U višim predjelima opštine Novi Grad vjetar je stvorio nanose snijega i do dva metra, i većina putnih pravaca u tim predjelima je neprohodna, rekao je načelnik opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Zoran Mijatović.

U Novom Gradu je palo novih 28 centimetara snijega čija je visina dostigla pola metra, a u višim predjelima i preko 70 centimetara zbog čega zimske službe ponovo čiste gradske ulice i puteve prvog prioriteta.

U Osnovnoj školi “Branko Ćopić” Donji Agići nastave neće biti do petka, 2. marta, zbog vremenskih neprilika, rekao je direktor škole Milenko Tomić i dodao da je za ovu odluku pribavljena saglasnost resornog ministarstva Srpske.

U Osnovnoj školi “Dragan Vujanović” Svodna danas, sutra i u četvrtak, 1. marta, nastave neće biti u centralnoj školi i područnim odjeljenjima, rekao je direktor Miodrag Zorić.

U Osnovnoj školi “Sveti Sava” danas i sutra neće biti nastave u područnim odjeljenjima Rašće, Mala Novska Rujiška i Blatna.

U područnim odjeljenjima Osnovne škole “Vuk Karadžić” danas u školu nije došlo 50 odsto učenika, a časovi u školi u Dobrljinu drugi dan su skraćeni na 35 min.

Direktor Gimnazije “Petar Kočić” Novi Grad Zoran Marić rekao je da u ovoj školi danas nema oko 120 učenika putnika, a časovi su skraćeni na 30 minuta.

U Srednjoškolskom centru “Đuro Radamanović”, prema riječima direktora Gordane Vujanović, danas nije došlo oko 60 odsto učenika, uglavnom iz Ćela, Sokolišta, Radomirovca i sa područja opštine Krupa na Uni.

Skraćena su autobuske linije za Bušević do Blatne, za Kršlje do Drenika i za Devetake do Svodne, ne saobraćaju autobusi na pravcima za Dubovik, Tablu, Damjaniće, Maslovare i Johovicu.

Prevoznici su uputili dopis školama i opštini Novi Grad da sutra i u četvrtak, 1. marta, neće obavljati prevoz na lokalnim autobuskim linijama, te da se u skladu s tim odgodi nastava.

U Krupi ima više od metar snijega

Novi snijeg koji je padao na području opštine Krupa na Uni dodatno je otežao situaciju u ovoj opštini, a u nekim naseljima ima i više od 110 centimetara snijega, rekao je Srni načelnik Mladen Kljajić.

Kljajić je naveo da na mjernom mjestu u Donjem Duboviku jutros ima 91 centimetar snijega, ali da je u naseljima Buševim, Petrovići, Hašani i Srednji Dubovik visina snijega iznad 110 centimetara.

“Lokalni putevi su pročišćeni koliko je to bilo moguće i nema neprohodnih, ali se saobraćaj otežano odvija”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, nije bilo dojava o ugroženosti stanovnika i oštećenju objekata u ovoj opštini, a regionalni putni pravci čiste se i jutros.

U opštini Krupa na Uni nastave nema od petka, 23. februara u Osnovnoj školi “Branko Ćopić” a u opštinskoj administraciji dežuraju radnici koji ne putuju.

(Srna)