Novi gaf hrvatske predsjednice zabavio tviteraše: Hvaja, Kojinda

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović sa svog službenog Tviter naloga uputila je čestitku crnogorskom predsjedniku zbog ulaska u NATO.



Jedini problem je u tome što je čestitku uputila na lažni Tviter profil, piše portal “Indeks”.

Kitarovićeva je u svojoj objavi označila kolegu Filipa Vujanovića, koji uopšte nema Tviter, tako da je Kolinda čestitku objavila na lažnom profilu koji objavljuje poruke imitirajući predsjednikovu govornu manu.

Welcoming our neighbour #Montenegro to the Alliance. @PredsjednikCG

— Kolinda GK (@KolindaGK) April 29, 2017