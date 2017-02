Novi Fon Trir izgleda kao “Vampir”

Četiri godine nakon “Nimfomanijaka” (“Nymphomaniac”) Lars Fon Trir (Lars Von Trier) se vraća sa filmom “Kuća koju je sagradio Džek” (“The House That Jack Built”). Film prati razvoj serijskog ubice, u periodu od 12 godina u kojem svjedočimo ubistvima koja definišu razvoj njegovog “stila”.



Projekat je trenutno u pretprodukciji, glavne uloge igraju Met Dilon (Matt Dillon) i Bruno Ganc (Bruno Ganz), a većina snimanja će se dešavati u Kopenhagenu. Fon Trir je nedavno objavio fotografiju sa snimanja uz komentar: “Povodom snimanja ‘Kuće koju je sagradio Džek’, napravio sam ovu fotografiju, koja je, u stvari, filmska referenca”. Fotografija, bez ikakve sumnje referira na film “Vampyr”, danskog reditelja Karla Teodora Drejera (Carl Theodor Dreyer), a čini se da je sam Fon Trir na fotografiji, ali to još nije potvrđeno.

Here's an exclusive shot from Lars von Trier's thriller “The House That Jack Built” starring @MattDillon https://t.co/sm7jEx2wNo #Berlinale pic.twitter.com/PTRP4v64RH

— Variety (@Variety) February 10, 2017