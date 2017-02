Novi fakultet u Banjaluci, bitka za fotelju dekana

Akademska zajednica u Banjaluci je zabrinuta zbog navodnih neregularnosti koje prate izbor vršioca dužnosti dekana Fakulteta bezbjednosnih nauka (FBN) Univerziteta u Banjaluci, koji počinje sa radom 6. marta.

Upozoravaju da je situacija uzavrela i da je rektor Univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga pod uticajem političkih pritisaka da izabere politički podobnog, a ne stručnog kandidata, saznaje „EuroBlic“.

– Prvi pritisak dolazi iz SNSD-a, čiji favorit je Predrag Ćeranić, savjetnik ministra unutrašnjih poslova RS, kojeg podržava i Miloš Čubrilović, bivši šef obezbjeđenja predsjednika Milorada Dodika, koji ima veliki uticaj u policiji. Drugi pritisak je malo blaži, a dolazi iz DNS-a, preko ministra prosvete i kulture Daneta Maleševića, čiji je favorit Dragomir Jovičić, bivši ministar unutrašnjih poslova – prenosi „EuroBlic“.

Najspornije od svega je što oba kandidata imaju zvanje docenta, a po Statutu Univerziteta u Banjaluci za dekana se može imenovati samo vanredni i redovni profesor.

– Bojimo se da su pritsci toliko veliki da će rektor biti prinuđen da imenuje ličnost koja ne ispunjava zakonske, podzakonske i moralne uslove. Po našim izvorima, najveći favorit je Ćeranić, što bi već moglo biti ozvaničeno u petak ili najdalje u ponedeljak, kada je krajnji rok. U četvrtak je Senat Univerziteta, gdje se mogu u poslednji čas na dnevnom redu naći i izmjene Statuta, što bi bio presedan u radu Univerziteta, ali sigurno i u regiji. Ukoliko dođe do imenovanja navedenih kandidata, to bi bio neviđeni cirkus, jer bi praktično docent bio dekan. To bi dovelo do raskola u akademskoj zajednici – upozoravaju izvori “EuroBlica”.

Oni smatraju kako bi Mataruga lično želio da ispoštuje zakon i imenuje redovnog profesora, ali da će teško odoljeti pritiscima.

Predrag Ćeranić kaže da on nije adresa za pitanja koja nas zanimaju.

– Bitno je da FBN počine sa radom. Mogu samo reći da imam želju da radim na Univerzitetu, a ostalo je manje važno – kaže Ćeranić.

Potražili smo komentar rektora Mataruge, a u pisanom odgovoru sa Univerziteta su potvrdili da, prema Zakonu o visokom obrazovanju, za dekana fakulteta može biti imenovan nastavnik u nastavno-naučnom zvanju, koji je zaposlen, sa punim radnim vremenom, na univerzitetu i član je vijeća te organizacione jedinice.

– Dekan će biti izabran u skladu sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju. Kad je riječ o izmjeni Statuta, jedina izmjena koju će Senat ove sedmice i formalno potvrditi odnosi se na definisanje statusa Fakulteta bezbjednosnih nauka, kao organizacione jedinice Univerziteta u Banjaluci – navode iz Rektorata.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS nisu komentarisali potencijalne kandidate. Istakli su da dekana imenuje i razrješava rektor po proceduri utvrđenoj Statutom.

Na FBN studije će moći da nastave dosadašnji studenti Visoke škole unutrašnjih poslova, kao i oni koji žele da nastave obrazovanje.

Kontroverzan izbor

Izvori “EuroBlica” tvrde da su Ćeranić i Jovičić u zvanje docenta izabrani krajem prošle godine na konkursu koji su pratile kontroverze. Naime, svi ostali kandidati žalili su se na odluku Komisije za izbor pomenutog dvojca zbog kršenja Pravilnika o izboru u zvanje nastavnika saradnika.