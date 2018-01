Novi direktor, nova obećanja: Ima li nade za banjalučki aerodrom?

Na Banjalučki aerodrom ove godine stiže najmanje još jedna niskobudžetna kompanija, ali i kargo centar. To najavljuju novi direktor aerodroma i resorni ministar.

Rokovima i detaljima o novim letovima još ne barataju, ali, kažu, uzdaju se u Strategiju razvoja pa vjeruju da će ova godina biti daleko uspješnija od prethodne. Za sada je, kažu, najbitnije da se završi uređenje aerodromske zgrade, ali i spornog kargo centra.

Prije godinu dana Aerodromu Banjaluka odobren je zajam od 7 miliona maraka kod IRB-a. Veći dio novca namijenjen je za novi kargo centar, a obećanja da će sve biti realizovano do kraja 2017.godine nisu ispunjena. Radovi su stopirani polovinom avgusta zbog niza odstupanja od projekta i tehničke dokumentacije. Na gradilištu još nema radnika.

Biće ih uskoro uvjerava v.d. direktora aerodroma Duško Kovačević. Inspekcija je krajem novembra dala rok od dva mjeseca izvođaču radova da kargo centar prilagodi ili sruši, pa sve iznova izgradi. Na koji način će biti riješeno, Kovačević još ne zna, ali, kaže, potrudiće se da što prije bude gotovo.

“Ono što je prvo i najvažnije jeste da izvođač radova ukloni te nedostatke. Ja sam razgovarao i direktno s njim, on je rekao da tu nema nikakvih problema što se toga tiče, da je on spreman da to uradi. Međutim tu postoje tehnički detalji koje on mora da uradi. Dakle Kargo, ja ne mogu reći da će to biti gotovo do kraja godine, ja sam uvjeren da će to biti mnogo prije, al sve to sad zavisi od tih proceduralnih razloga”, izjavio je Duško Kovačević v.d. direktora Aerodroma Banjaluka.

Zato su radovi na aeorodromskoj zgradi u jeku, a Kovačević uvjerava da će vrlo brzo biti i gotovi. Aerodromu u novom ruhu, ali i novim letovima, raduju se i u resoru. Ministar saobraćaja Neđo Trninić danas nije htio pred kameru, ali, kaže da je svjestan da prethodna godina, tokom koje je tri puta sedmično slijetao avion samo iz Beograda, nije bila najuspješnija. Zato nade polaže u novu godinu, ali i novog direktora.