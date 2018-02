Nove naplatne kućice na autoputu Banjaluka – Gradiška

Vibracione trake dobro rješenje do uklanjanja spornih naplatnih kućica?

Kinezi planiraju izgraditi autoput od Banjaluke do Prijedora do 2023. godine

Na autoputu Banjaluka – Gradiška uskoro bi se mogle naći još tri naplatne kućice, i tona petljama u Novoj Topoli i Čatrnji, kao i Aleksandrovcu.



Do sada su vozači putarinu plaćali samo u Jakupovcima, a zatvaranjem naplatnog sistema, trebalo bi da je plaćaju bez obzira gdje se uključe na auto-put. Zato su Autoputevi Srpske spremili tri i po miliona maraka za firmu koja će ih izgraditi i 64 000 maraka sa PDV-om za onu koja će nadzirati čitav projekat. Ponuđači mogu da se prijave do 19. marta, osim prijedorskog Gradinvesta i banjalučkog BMP-a, koji su isključeni iz tenderske dokumentacije.

“Pošto je donešen zakon o povećanju akciza, mi smo ove godine raspisali nekoliko tendera sa kojima smo čekali. Tri miliona je procijenjena vrijednost, a svi ostali detalji nalaze se u tenderskoj dokumentaciji koja je javno objavljena. I pošto je objavljena i teče taj rok, mi ne praktikujemo da neke tehičke detalje dajemo”, rekao je Dušan Topić, direktor Autoputeva Republike Srpske.

Udruženju građana “Tender” baš je i sumnjiva tenderska dokumentacija. Njeni uslovi su da ponuđač na bankarskom računu mora da ima 45 000 maraka. Takođe, za tri godine pozitivnog poslovanja mora da ostvari posao vrijedan šest miliona, i tri miliona u sličnim poslovima. Na sve to, u Udruženju tvrde da je cifra mogla da bude i duplo manja.

“Slučajno, odnosno namjerno, se izostave neki radovi koji su neophodni i onda kada bi dobio neki ponuđač taj posao koji nije blizak sa ugovornim organom, on bi bio u velikom problemu. On ne bi mogao da izvrši ugovor bez dodatnih radova. S obzirom na planiranu vrijednost i procijenjenu vrijednost ove nabavke, najvjerovatnije je da će doći do aneksiranja tog ugovora koji bude sklopljen. U naznaci nije ni ko će dobiti taj ugovor, ali već se planira i ta stvar”, komentariše Igor Vukajlović iz Udruženja građana “Tender”.

Ponuđač će imati rok od četiri mjeseca da završi radove, ali i kaznene penale od 1,5 odsto po danu od ukupne vrijednosti. Garantni rok za konstruktivne elemente biće deset godina.