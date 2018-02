Nove generacije zanatlija: Zidari u Banjaluci, frizeri u Bijeljini

Zidari i kamenoresci u Banjaluci, frizeri u Bijeljini, moleri i krojači u Dobuju, samo su neki od zanata za kojim vape poslodavci u Srpskoj.



Nekoliko sastanaka u Ministarstvu prosvjete i kluture, urodilo je plodom, pa će tako srednje škole od iduće godine školovati neke od zanatlija.

“Ono što mi očekujemo u najkraćem mogućem roku je da naše firme dostave svoje potrebe i da na osnovu tih potreba i Ministarstvo obezbijedi upisnu politiku i obezbijedimo u nekom prelaznom periodu za poboljšanje obavljanja praktične nastave kroz jedan sasvim drugačiji način nego što je to bilo do sada, a u nekom obostranom interesu i škola, i djece i firmi”, rekao je Saša Trivić iz Unije poslodavaca.

“Zanatstvu je potrebna rehabilitacija”, kažu u zanatsko preduzetničkoj komori. Već od petog razreda osnovne, kažu, djecu treba usmjeriti i tako ćemo dobiti školovane zanatlije koje znaju svoj posao.

“Postižemo da ćemo isključiti roditelje koji danas su isključivo odgovorni za upis djece. Nikavim privolama, nikavim reformama da smanje predmeti, matematika fizika, to su su zablude. Danas su nainteligentniji dio stanovništva upravo zanatlije. To su djeca kada od petog razreda pokažu određene sklonosti prema nekom zanatu. Do prvog srednje su već formirani praltično”, rekao je direktor Zanatsko preduzetničke komore RS Jovica Bratić.

U Ministarstvi prosvjete i kulture hvale se da su još prošle godine škole upisale generaciju časovničara, zlatara i optičara. To je bila dobra odluka, poručuju, pa će tako raditi i u buduće kad se pokaže da postoji potreba za pojedinim zanatima. Takođe, pozivaju škole da im do kraja mjeseca dostave prijedloge plana upisa za septembar.