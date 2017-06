Novak siguran u prvom meču na travi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspješno je startovao sezonu na travi pobjedom u prvom kolu turnira u Istbornu nad Vasekom Pospišilom – 6:4, 6:3.



Đoković je u duelu koji je trajao dva dana, pošto je zbog kiše odložen u utorak, odigrao bez previše oscilacija i napravio dobru uvertiru za nastavak turnira, ali i predstojeći Vimbldon.

Završio je posao za manje od sat i po vremena i sada čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Donald Jang – Džered Donaldson.

Novak je odlučio da prvi put poslije 2010. godine nastupi na turniru prije Vimbldona, a razlog je slaba forma u kojoj se nalazi od početka sezone. Međutim, sada nije bilo problema, pa je po povratku na teren (u utorak odigran samo jedan gem) držao konce u svojim rukama.

