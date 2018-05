Novak Đoković u novom ruhu!

Francuska kompanija “Lacoste” predstavila je opremu koju će Novak Đoković nositi na predstojećem Rolan Garosu.

Novak je partijama u Rimu, gdje je poslije velike borbe poražen od Rafaela Nadala u borbi za veliko finale, najavio bolje dane i borbu za povratak u sam svjetski vrh u drugom dijelu sezone.

Istovremeno, i japanski “Asics” zvanično je predstavio specijalni model obuće našeg igrača.

Đoković je prošle godine u Parizu zaustavljen od strane Dominika Tima u četvrtini finala, porazom maksimalnim rezultatom po setovima, da bi se već sljedeće mjeseca na Vimbldonu povukao zbog povrede i nije nastupao sve do januara.

Srbin u drugi Grend Slem sezone ulazi kao 21. igrač svijeta, odnosno 21. nosilac, ali je velika vjerovatnoća da će se popeti nekoliko mjesta pošto Rodžer Federer i Huan Marti del Potro, gotovo sigurno, neće nastupiti u Bulonjskoj šumi, a realno je očekivati i još neki otkaz.

Rolan Garos na programu je od 21. maja do 10. juna.

“I’m driven to be the best version of myself, but more importantly I want to inspire others to do the same.” @DjokerNole / #IMoveMe 🎾 pic.twitter.com/9nvj8VANwL

— ASICS (@ASICS_ZA) May 21, 2018