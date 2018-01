Novak Đoković skinuo bandažu sa lakta

Novak Đoković i dalje je u Dubaiju, ali prema posljednjim slikama sa lica mjesta djeluje kao da mu je lakat bolje.

Srpski teniser je prije nekoliko dana odustao od turnira u Dohi zbog problema sa laktom koji ga muči već mjesecima, a u međuvremenu se spekuliše da li će biti spreman za Australijan open.

Novak is still in Dubai.

Ps no bandage on his elbow 😊

via: Arman Papazyan pic.twitter.com/kRm0CNqOb4

— Basia (@BasiaID) January 2, 2018