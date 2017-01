Nova zakonska rješenja: Osim vozača, i pješaci na udaru

Po predloženom Zakonu o bezbjednosti u saobraćaju, rigorozne kazne čekaju i pješake, zato pripazite ako pričate na telefon ili imate slušalice u ušima dok prelazite ulicu.

Ima još novina. Naravno da je u redu da vozite trijezni, ali ako pored sebe imate nekoga ko je popio – to već nije. Vozači koji na prednjem sjedištu voze pijanog suvozača moraju da plate 40 maraka.

One koji voze sa više od 1,5 promila alkohola u krvi ili odbiju alkotestiranje očekuju kazne od 400 do 1000 maraka.

Do 1000 maraka moraće da iskeširaju i oni koji prekorače brzinu više od 30 kilometara na sat, prevoze djecu do 12 godina na prednjem sjedištu, voze bez položenog vozačkog ispita ili ako je istekla registracija duže od 30 dana.

U Agenciji za bezbjednost saobraćaja tvrde da su visoke kazne neophodne zbog poboljšanja bezbjednosti. Dio stručne javnosti ipak smatra da represivne mjere nisu jedini način za podizanje svjesti građana. Za one koji piju i voze predlažu ugrađivanje posebnih uređaja u automobile.

“Ako sjedne za volan, taj uređaj detektuje prisustvo alkohola i ne može se vozilo startovati tako da ima mnogo metoda i kad je u pitanju brzina gdje se vozilo limitira na određenu brzinu od 80 kilometara”, izjavio je Milenko Jaćimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja RS.

Nova pravila moraju da poštuju i biciklisti. Više ne moraju da nose kacigu, ali je ona obavezna za dijete do osam godina, plus posebno sjedište.