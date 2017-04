Nova većina u skupštini Srebrenice, bez SNSD-a

Dugo se kuvalo a danas je i zvanično puklo – skupština opštine Srebrenica dobila je novu većinu u kojoj nema SNSD-a.

Predstavnici sedam političkih partija, među kojima i neki koji su bili dio vlasti, više nisu mogli da trpe, kako su ranije isticali, nametanje apsolutne vlasti SNSD-a, nepoštivanje ranijih koalicionih dogovora i raspoređivanje nestručnih kadrova na važne funkcije.

“U prethodnom periodu, 5-6 mjeseci, evidentno je da su određeni predstavnici lokalne vlasti napravili krivična djela zloupotrebom službenog položaja i funkcije. Činjenica je da se ovdje u zadnja dva mjeseca masovno vrši nelegalno zapošljavanje podobnih bez ikakvih procedura protivno zakonu”, kaže Zulfo Salihović, odbornik SO Srebrenica (SDP).

Zapelo je i kod raspodjele para iz saudijskog granta od milion evra za stambeno zbrinjavanje u Srebrenici. Pokušavamo stati u kraj lokalnim moćnicima, kažu odbornici koji su izglasali većinu bez predstavnika SNSD-a i DNS-a koji su napustili sjednicu. U novih, većinskih 11, uz Bošnjake, su i srpski odbornici.

“Sve se to nagomilalo i pet srpskih odbornika je riješilo da nakon niza upozorenja i zahtjeva i molbi da se pravi srpska skupštinska većina, između ostalog kako je to nekad bilo i dogovoreno, rješili smo da formiramo jednu drugu većinu koja će poštovati zakone RS i akte lokalne samouprave”, ističe Momčilo Cvjetinović, predsjednik Kluba odbornika SDS u SO Srebrenica.

Najviše ruku sada će, zajedno, dizati četiri odbornika SDA, dva SDS-ovca i po jedan odbornik Stranke za BiH, SDP-a, SRS-a, PDP-a i Pokreta za preokret. U SNSD-u kažu da se sjednica mogla odgoditi i sve dogovoriti ali da za taj zahtjev nije bilo razumijevanja. Smatraju da je nova većina formirana mimo statuta.

“Ovdje je do izražaja došlo da imamo novu većinu od 11 odbornika koji smatraju da sve što donese 11 odbornika, da je to u skladu sa zakonom, odnosno, poslovnikom o radu i statutom. Ja mislim da proceduralno ima grešaka. Neka nastave sa radom pa ćemo vidjeti”, rekao je Miloš Milovanović, predsjednik Kluba odbornika SNSD u SO Srebrenica.

“Kao što je rekao jedan odbornik, ovo je iz revolta, pretvorilo se u neko takmičenje, sad se naljutim pa ću da mijenjam skupštinsku većinu jer mi nešto nije učinjeno. Mislim da to nije dobro”, poručio je Mladen Grujičić – načelnik opštine Srebrenica.

Nova većina traži i opoziv skupštinskog rukovodstva, razrješenje načelnika nekoliko odjeljenja i opštinskih komisija. Koalicioni partneri se, u srebreničkoj skupštini, svako malo mijenjaju. Posljednji put prije samo mjesec dana kada je, nakon silnih peripetija, izabran zamjenik načelnika.