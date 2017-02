Nova sezona ljubavi: Najvjenčanje se vraća na ATV

Nova sezona ljubavi uskoro se vraća na male ekrane. U novim epizodama “Najvjenčanja” upoznaćete nove bračne parove širom Srpske koje veže ista stvar – njihov najluđi dan u životu. A sjećanje na svoj dan u emisiji je podijelili i bračni par Škrba iz Istočnog Sarajeva.

Kažu, čuli su pozitivne komentare o emisiji i odlučili i sami da budu dio nje. Uživali su, kažu, na snimanju i jedva čekaju novo.

“Bili su pozitivni svi komentari pa na insistiranje svekra i svekrve, kao bilo je divno svi su oduševljeni, pa eto čisto da pokušamo, da se družimo, da upoznamo još više ljudi”, kaže Slađana Škrba.

Dobro poznat voditeljski par iz prošlih sezona i oVe će biti domaćini. Svake sedmice Dijana Radulj i Dario Kalamanda uvodiće vas u ljubavne priče parova. Sa nama su podjelili neke sitnice koje nas očekuju u ovogodišnjem “Najvjenčanju”.

“Sve su to mladi i interesantni ljudi, ljudi koji će nas nasmijati svojim anegdotama, svojim pričama o danu vjenčanja i uopšte o svom bračnom životu. Mnogo dobre zabave za takmičare, gledaoce, ali i tek za one koji će ‘stati na ludi kamen’, ali za to preporučujem da naši gledaoci prate Najvjenčanje”, kazala je Dijana Radulj, voditeljka “Najvjenčanja”.

Parovi se neće samo zadržati na ljubavnim pričama. Pokazaće i koliko su spretni u kuhinji, a jača polovina bračnog para oprobaće se u peglanju. Mnoge zanimljivosti spremaju se u prostorijama “Najvjenčanja” koje su vrijedne gledanja.

“Emisiju smo nekako podjelili u nekoliko ciklusa. Evo u prvom ciklusu, utorkom će naši gledaoci će moći vidjeti parove kako se takmiče u peglanju, koji suprug bolje pegla. Imaćemo fantastičnu igricu šaptač duhova, to svi dobro znaju. Još nekoliko igrica u kojima ćemo se nasmijati, zabaviti i učiniti emisiju mnogo zanimljivijom”, istakao je Dario Kalamanda, voditelj “Najvjenčanja”.

Nova sezona donosi i novitete. Gledaoci će imati prilike da uživaju u minutama kulinarske čarolije koja nosi naziv Recept ljubavi sa Antifriz Pink, gdje će se povezati različiti ukusi, mirođije i dekoracije. Novu sezonu ljubavi gledajte od 20. februara i saznajte koji je par odnio glavnu nagradu od 5.000 maraka.