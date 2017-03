Nova šansa za zaradu: Njemci nude posao

Za branje šparoga dnevnica se kreće i do 150 evra, međutim ako želite da se bavite ovim poslom bilo bi dobro da znate nekoliko važnih činjenica o tome.

Od ove godine ovaj posao plaća se minimalno 8,60 evra bruto po satu, nešto više nego prošle.

Međutim, hrvatski mediji su baratali podacima i o zarađenih 150 evra dnevno. Oni koji imaju iskustvo sa branjem šparoga odmah su upozorili da je suma od 150 evra prenaduvana. Branje šparoga za njemačke uslove je slabo plaćen posao.

Dok ne radite, živjećete i spavati u zajedničkim prostorijama s drugim radnicima. Imaćete i zajedničke sanitarne čvorove i tuševe. Smještaj nije svuda jednak, ali jedno je svima zajedničko – nigdje nije luksuzan.

Od plate se odbijaju troškovi koje poslodavac ima za vas – ručak (ako vam ga on osigurava) i smještaj. Takođe, iz satnice koja će vam se platiti isključite pauzu, jer se ona u Njemačkoj – ne plaća.

Radni dan uglavnom traje 12 do 13 sati. Može se uzeti jedna ili dvije pauze od 15 minuta za jelo, koje se zatim odbiju od ukupnih radnih sati. U izuzetnim slučajevima, kada šparoge po toplijem vremenu brže rastu pa ih ima mnogo, radi se i do 20 sati. S druge strane, ako pada kiša, može se raditi tek četiri do pet sati. Posao je vrlo težak, radi se i nedjeljom i praznicima, a kako za branje šparoga treba biti stalno sagnut, posao je samo za one koji nemaju problema s leđima.

Šparoge se beru uglavnom između aprila i juna, u zavisnosti od vremena. Međutim, kako su temperature u februaru bile blage, sezona je ove godine već počela.

Riječ je o poslu koji uglavnom obavljaju radnici koji nisu iz Njemačke, a poznavanje njemačkog jezika nije mnogo važno, odnosno, nije preduslov da bi ovaj posao mogao da se obavlja.

