Nova premijera u pozorištu u Prijedoru

U Pozorištu Prijedor večeras će biti premijerno izvedena predstava “Sve o ženama” prema tekstu Mire Gavrana i u režiji Darka Cvijetića.

Direktor Pozorišta Zoran Baroš rekao je ranije da će na premijeri predstave biti autor teksta Miro Gavran, za kojeg tvrdi da je u ovom trenutku jedan od najznačajnijih dramskih pisaca ne samo u Hrvatskoj, nego i na prostoru nekadašnje Jugoslovije.

“Prema njegovim tekstovima do sada je izvedeno više od 250 premijera širom Evrope i svijeta, od NJujorka do Moskve, a riječ je o autoru po čijem imenu je nazvan jedan festival – `Gavran fest`, koji se od prošle godine održava u Pragu, i to je jedini živi autor koji ima svoj festival izvan zemlje iz koje potiče”, naveo je Baroš.

Cvijetić smatra da je glumačka ekipa uspjela da napravi “zahtjevnu i čudnu predstavu” koja bi trebalo da zadovolji širok spektar ljubitelja pozorišta.

“Riječ je o tekstu majstora dramaturgije i da biste mu mogli biti ravni morate imate majstore oko sebe, a ja sam imao sreće da imam takve glumice oko sebe, od kojih svaka nosi po pet uloga, tako da priča dobija interesantan dramaturški zaplet”, naglasio je Cvijetić.

U predstavi igraju Mirela Predojević, Sabina Halilović i Jelena Seksen, a muziku za predstavu komponovao je Igor Motl.

