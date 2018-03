Nova pravila za odlazak na banjsko liječenje

Amputirci, paraplegičari i tetraplegičari će od sada uz samo uputnicu porodičnog ljekara u banju, kažu u Fondu zdravstvenog osiguranja RS.

Željko Volaš, amputirac, godinama se mučio kako bi ostvario pravo na terapije u banji, pa će mu ovakva odluka Fonda, kako kaže, dobro doći.

“Bilo je jako komplikovano. Čak nismo imali mogućnost izbora banja gdje ćemo ići. Taj način dobijanja nismo imali svake godine nego svake treće, čak neki ljudi nisu nikako išli od rata na ovamo”, priča Volaš.

Fond će zakazivati prijem u banju, a to će skratiti komlikovane procedure od odlaska kod porodičnog ljekara, do specijaliste, pa ponovo do porodičnog ljekara. Na ovaj način će banja biti dostupna baš onima kojima je neophodna.

“Ovdje smo odvojili da se dvije institucije poput “Dr Miroslav Zotović” i banja “Mlječanica” koje spadaju u, faktički, bolnice, da se upućivanje u te institucije vrši kao i u bilo koju drugu bolnicu. Samim tim smo ubrzali da pacijenti koji imaju pravo, a definisano je u samom Pravilniku, kroz određeno šifriranje, odnosno kroz dijagnozu od koje boluju budu direktno upućeni tamo”, kaže direktor FZO RS, Dejan Kusturić.

U Ministarstvu rada i boračko – invalidske zaštite kažu da je bilo i krajnje vrijeme da se ovo uradi. Tvrde da će ovom odlukom rehabilitacija u banjama svake godine biti omogućena i djeci koja pripadaju ovim populacijama.