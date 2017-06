Nova muka onkoloških pacijenata: Pokvario se još jedan aparat za zračenje!

I dalje je dramatično u sarajevskom Kliničkom centru Koševo gdje pravu agoniju proživljavaju oboljeli od malignih bolesti.

Na svu njihovu muku, juče se pokvario još jedan aparat – za unutrašnje zračenje. Sada ih ne rade ukupno tri koja su neophodna u procesu liječenja.

Džaba se rukovodstvo bolnice pravda da nisu otpustili pacijente i da će raditi u tri smjene kad se aparati poprave. Ovo je pakao, kaže Zdenka, čija majka leži na onkologiji.

“Ta pauza pacijentima oboljelim od raka znači, ako dođe do prekida u kontinuitetu dolazi do situacije da terapija nema efekat koji bi trebala da ima i to znači da se terapija ili ponavlja ili se mora produžiti. A, šta to onda znači za organizam, dvostruko-trostruko zračenje i šanse za ozdravljenje su mnogo manje, nego što su imale kontinuitet koji se dešavao svaki dan“, rekla Lidija Picker, ćerka pacijenta.

Na sve ovo, informacije koje dobijaju mediji i pacijenti se drastično razlikuju. Porodice oboljelih se pitaju zašto su pacijenti sa onkologije morali da potpišu saglasnost da neće napuštati kliniku. Zbog toga su zabrinuti jer su, najmilije, mogli da odvedu kući barem za vikend.

“To su žene koje imaju zračenje, koje traje minute ili dvije i jedan dan sedmično imaju hemioterapiju koja traje par sati. Ostale sate su oni slobodni, mislim trebali bi biti slobodni, ovo zaista, piše da nije zatvor, a čine se kao da jeste , kaže Lidija Picker.

Pooštrene su mjere i na bolničkoj kapiji. Članovi porodice mogu da uđu, ali novinari ne, osim ako imaju odobrenje koje se na Koševu teško dobija, barem u ovom slučaju. Tako je novinarima, praktično, prekinuta veza sa pacijentima Onkologije koji bi, pred kamerama imali šta da kažu. Za razliku od menadžmenta.

Iako su ATV-u iz Kliničkog centra u Sarajevu obećali da će u toku dana odgovoriti šta je sa aparatima za zračenje i kada će biti popravljeni, ipak, to se nije desilo. I dok svi čekamo odgovor, pacijenti spremaju tužbu.

Advokati su već kontaktirani jer, kako kažu članovi porodica oboljelih, za ovo neko mora da odgovara. ATV nezvanično saznaje da načelnik Onkološke klinike, Semir Bešlija, da li zbog smjene ili ostavke, nije više na njenom čelu ove.

Direktorka Kliničkog centra, Sebija Izetbegović, ostaće u direktorskoj fotelji, jer SDP-ovci, juče, nisu uspjeli da izdejstvuju da se, zbog neodgovornosti, njena smjena nađe na dnevnom redu federalnog Parlamenta.