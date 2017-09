Nova ideja opozicije: O silnim problemima govoriti na skupštinama naroda

U ponedjeljak ćemo održati Skupštinu naroda – to je odgovor opozicije na epilog posljednje sjednice Parlamenta. “Ne zatvarajte oči na kriminal i korupciju. Dođi na Skupštinu naroda i saznaj istinu o režimu.”- tako piše u pozivnici, a slične poruke mogu se čuti i na video spotovima Saveza za promjene.

To nam liči na plenume po Federaciji i kod naroda vam neće proći ta priča, poručuje vladajuća koalicija. Nemojte da se brinete, uzvraća opozicija. To je naš način borbe za pravnu državu i poštovanje Ustava i zakona.

“Želimo da ljude pogledamo u oči i da im kažemo šta to mi želimo da učinimo kad je u pitanju budućnost Republike Srpske, šta je to problem koji danas pritišće Republiku Srpsku i gdje se to Republika Srpska generalno, ekonosmko i socijalno nalazi i mogu oni povlačiti bilo kakve paralele”, kaže Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa.

“Bilo kakav paralelizam u odnosu na Narodnu skupštinu zapravo možemo okarakretisati kao rušenje institucija Republike Srpske ili derogiranje”, ističe Dušica Šolaja, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini.

To što radite je klasična predizborna kampanja, tvrde u SNSD-u. Skupštinu naroda opozicija organizuje u Banjaluci i to u Banskom dvoru. I kažu da neće biti prva.

“Spriječeni smo da učestvujemo u sjednici, prošloj. Spriječeni smo da govorimo o svim onim stvarima koje su bile na dnevnom redu i ja mislim da nije uopšte nikakav problem da opozicija napravi jedan skup i da na tom skupu priča istinu o režimu”, poručuje Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke.

“Ovaj model koji je izabran od strane njih da funkcionišu te takozvane skupštine naroda – su u stvari predizborne tribine. Ima sasvim dovoljno prostora i sasvim dovoljno i vremena i mjesta da svi zajedno u Narodnoj skupštini raspravljamo o svim onim pitanjima koja su na dnevnom redu”, kaže Šolaja.

Sa narodom ćemo pričati o dnevnom redu koji je trebao da bude, a nije, na posljednjoj sjednici Narodne skupštine, pojašnjavaju opozicionari. Skupština je mjesto za raspravu, poručuju vladajući, uz ispravku da nisu nikom zabranili ulazak u Parlament već je opozicija, zbog ometanja, odstranjena sa redovnog zasjedanja.