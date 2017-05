Nova Evropa – Merkel i Makron dogovorili izmjene ugovora EU?

Njemačka kancelarka Angela Merkel i novi francuski predsjednik Emanuel Makron poručili su danas u Berlinu da su spremni za izmjenu ugovora EU, istakavši da će dvije zemlje blisko sarađivati.

Merkel je pozvala na “novu dinamiku” u njemačko-francuskim odnosima, istakavši da su interesi dvije zemlje usko povezani, dok je Makron, koji boravi u posjeti Berlinu samo dan nakon svoje inauguracije, pozvao na “istorijsko reformisanje” Evrope.

On je, na zajedničkoj konferenciji za medije poslije razgovora s Merkelovom, istakao da želi “manje birokratsku, a više zaštitničku Evropu”, prenose agencije. Reforme, kako je naveo, namjerava da sprovede u narednih par mjeseci, rekavši da izmjene ugovora EU više neće biti “tabu tema” za Francusku, javlja Rojters.

Takođe, izrazio je nadu da će sa Njemačkom u narednih par nedjelja uspjeti da uspostavi plan za reformisanje evrozone, naglasivši da moraju raditi na “dubokim reformama koje su potrebne i iziskuju zajednički rad”.

Kako je obećao, sprovodiće reformsku agendu kod kuće “ne zato što Evropa to traži, već zato što je to Francuskoj potrebno”. Merkel je rekla da je Njemačka u načelu spremna da razgovara o izmjenama ugovora EU ako je to potrebno, prenosi AP.

“Bila bih spremna da preduzmem takav korak, ali najprije moramo utvrditi šta želimo da reformišemo… S njemačke tačke gledišta, moguće je izmijeniti ugovore EU”, izjavila je ona, navodi Rojters.

Merkel je Makronu u razgovoru rekla da je sada “kritičan trenutak za EU” i da će “Evropi biti dobro samo ako je u njoj snažna Francuska”.

Dva lidera su, navela je Merkel, danas razgovarala o evropskom azilskom sistemu, trgovinskim odnosima i drugim pitanjima, navodi AP.

“Svako od nas zastupa interese svoje zemlje, ali su interesi Njemačke prirodno usko vezani sa interesima Francuske”, naglasila je ona.

Prema njenim riječima, Francsuka i Njemačka žele da razviju “mapu puta” za produbljenje evropskih integracija i da evrozonu učine otpornijom na krize, prenosi Rojters.

Sa Makronom se, kako je rekla, dogovorila da veoma blisko sarađuje. Njemačka kancelarka istakla je i da je počastvovana što je Makron izabrao Berlin za prvu stranu destinaciju dan nakon što je inaugurisan za predsjednika Francuske. Takođe je najavila da će se ministri dvije zemlje sastati nakon predstojećih francuskih parlamentarnih izbora, koji će biti održani u junu.