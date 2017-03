Nova drama u Česmi: Kuzmići se odbranili plinskom bocom!

Sa plinskom bocom, benzinom i upaljačem u ruci, Radomir Kuzmić na svom balkonu ponovo je dočekao sudskog izvršitelja. Tako se u banjalučkom naselju Česma ponovila ista slika i scenario od prije pola godine, kad je Radomir, kao i danas, odbio deložaciju iz kuće koju je u ratu dobio zamjenom za imanje u Hrvatskoj.

Nakon dva sata prave drame, ni iz četvrtog pokušaja porodica Kuzmić nije deložirana. Niko nije ni pokušao da prognozira da li će biti petog pokušaja.

Za razliku od prošlog pokušaja deložacije, kada se Kuzmić dovikivao sa policijom, ovaj put sve je mirno pratio sa balkona. Kada je izvršitelju i policiji vidio leđa, odlučio je da izađe napolje.

Radomir i supruga Gordana, ogorčeni su, kažu, na pravosuđe. Tvrde da su bili spremni da zapale plinsku bocu, jer drugog džokera u rukavu nemaju.

“I dalje tvrdim da sam ogorčen na domaće pravosuđe, na pojedince, korumpirane pojedince u domaćem pravosuđu koji dovode i što dovode narod u situaciju kao što su mene doveli.Bio sam spreman i vjerujte, to vam odgovorno tvrdim, da sam bio spreman i najgore da je samo neko prišao kući”, tvrdi Radomir Kuzmić.

“Mrcvarene nas,ništa ne rješavaju, samo obećavaju, šta da vam kažem više. Prva je bila, drugi odložena, treća bila, sada četvrta se opet obavlja deložacija”, riječi su Gordane Kuzmić.

Sve su pratile i komšije koje su došle da podrže Kuzmiće. Tvrde da im je učinjena velika nepravda, zbog koje bi porodica mogla da završi na ulici.

“Da stanemo svi uz njih. To su jedni divni ljudi, borba za pravdu, šta dalje, jednostavno šta dalje da se kaže. To su ljudi, koji mrava nikada ne bi zgazili, oni su oštećeni. To je očigledno, ljudi imaju dokaze”, rekla je Danka Anikić, komšinica.

Sudska policija nije htjela pred kamere. Bitku za kuću u banjalučkom naselju Česma, koju su zamjenili sa onom u Slavonskom brodu, Kuzmići vode već nekoliko godina. Na ulicu, kažu, neće po cijenu života, a nemaju ni gdje da se vrate.