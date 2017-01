Nominacije za Oskara: “La la lend” izjednačio rekord

Mjuzikl “La la lend”, u režiji Damijena Šazela, nominovan je juče za “Oskara” u 14 kategorija, saopštila je američka Akademija za nauku i film. Do sada je to uspjelo filmovima “Titanik” i “All About Eve”, a nijednom mjuziklu.



Osim toga, u nominacijama su se istakli i “Manchester By The Sea” i “Moonlight”.

Inače, “Oskari” će biti dodijeljeni 89. put, a svečano veče održaće se 26. februara u Los Anđelesu.

Za najbolju glavnu mušku ulogu nominovani su Kejsi Aflek (“Manchester By The Sea”), Endrju Garfild (“Hacksaw Ridge”), Rajan Gosling (“La la lend”), Vigo Mortensen (“Capitain Fantastic” i Denzel Vošington (“Fences”).

Što se tiče glumica, nominovane su Ema Stoun (“La la lend”), Natali Portman (“Jackie”), Meril Strip (“Florence Foster Jenkins”), Rut Nega (“Loving”) i Izabel Iper (“Elle”).

Za najbolji film nominovani su “Arrival”, “Hacksaw Ridge”, “Fences”, “Hell or Highwater”, “La la lend”, “Lion”, “Manchester By The Sea” i “Moonlight”.

Kategorija najbolja režija rezervisana je za “Arrival”, “Hacksaw Ridge”, “La la lend”, “Manchester by the Sea” i “Moonlight”.

“Oskar” se dodjeljuje u 24 kategorije, među kojima za najbolji film, režiju, glavnog glumca i glavnu glumicu, najbolju sporednu mušku i žensku ulogu, najbolji originalni scenario, najbolji adaptirani scenario, najbolji strani, dokumentarni i animirani film, kao i za najbolju muziku i specijalne efekte.

Svečanost će prenositi američka televizijska mreža Ej-Bi-Si, a domaćin ceremonije će biti glumac Džimi Kimel.

Na svečanoj večeri američke Akademije za nauku i film održanoj 12. novembra počasnog “Oskara” dobili su Džeki Čen, zvijezda akcionih filmova i reditelj dokumentarnih filmova Frederik Vajzmen.

Film “Pod lupom” reditelja Toma Makartija osvojio je prošle godine “Oskara” za najbolji film, dok je meksički reditelj Alehandro Gonzales Injaritu osvojio “Oskara” za najbolju režiju za film “Povratnik”.

Publika već oduševljena

Film “La la lend” već je oduševio bioskopsku publiku zbog stila kojim vraća u zlatno vrijeme Holivuda, te zbog maestralnih Rajana Goslinga i Eme Stoun u glavnim ulogama. On je već dobio “Zlatne globuse” za najbolji film, za najuspješniji scenario, kao i za najboljeg reditelja, glumce i originalnu filmsku muziku.

Priča govori o džez pijanisti (Rajan Gosling) koji se u Los Anđelesu, srcu zavodljivog i nemilosrdnog šou-biznisa, zaljubljuje u neuspješnu mladu glumicu (Ema Stoun).