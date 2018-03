Noćni vukovi: Tužićemo Mektića zbog laži

Ogranak ruskog moto kluba „Noćni vukovi“ u Republici Srpskoj podnijeće tužbu protiv ministra bezbjednosti BiH, Dragana Mektića i ostalih zbog laži i svakodnevnog blaćenja ugleda „Noćnih vukova“, potvrđeno je ATV-u u tom moto-klubu.



Ova reakcija moto-kluba uslijedila je nakon što je liderima „Noćnih vukova“ iz Rusije i Srbije zabranjen ulazak u BiH na najavljenu turu kroz Republiku Srpsku. Motoristi iz Republike Srpske podsjećaju da njihovi članovi do sada nisu učestvovali ni u jednom incidentu, da niko od njih nema nijednu krivičnu prijavu, da među njima ima i bivših boraca koji su se borili za Republiku Srpsku, te da se stigmatizacijom motorista samo pokušava skrenuti pažnja sa stvarnih bezbjednosnih problema u BiH.

Vođa „Noćnih vukova“ u Srbiji, Saša Savić za ATV kaže da ne zna i ne razumije zašto im je zabranjen ulazak u BiH, te zašto im lijepe etikete ekstremnih desničara i terorista.

“Obilazimo crkve i manastire, spomenike koji su vezani za srpsku i rusku istoriju. Šta njima tu sad smeta i zašto je sve to tako ispalo, meni to stvarno nije jasno”, rekao je predsjednik moto-kluba “Noćni vukovi Srbija“ Saša Savić.

Savić poziva narod u Republici Srpskoj i BiH da ne nasjeda na priče, da „Noćne vukove“ prepoznaju kao pozitivnu energiju i da vide njihovu dobru volju i kulturni značaj njihovih hodočašća. Kaže i da mu sve liči na američku i NATO propagandu uoči predsjedničkih izbora u Rusiji.

“A onda smo mi tu sad moguće ispali kao kolateralna šteta da bi napali predsjednika Putina i da bi uzgred narušili autoritet i ugled predsjednika Dodika”, rekao je Savić.

Ni šefu predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji nije jasno zašto je Zaldastanovu zabranjen ulazak u BiH, posebno kad čovjek nije osuđen ni za jedno krivično djelo. Duško Perović za ATV kaže da je zabrana dio antiruske propagande, ali i napad usmjeren protiv Republike Srpske.

“Ja mislim da je to jako loša poruka i da se Republika Srpska podmeće u sve to i trpi, da tako kažem, da bude kolateralna šteta. Dajte dokaze za sve to. Mora da postoje materijalni dokazi, gdje, šta, ko, kako, šta je ko loše uradio. A ovo je, da vam kažem, takav jeftin nivo propagande, ali opasan nivo propagande”, rekao je šef Predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović.

Nema još obrazloženja zašto su bh. vlasti motoristima „Noćnih vukova“ zabranili da uđu u BiH. Ministar bezbjednosti BiH, Dragan Mektić „Noćne vukove“ je proglasio paravojnom formacijom, te ih dodao na listu bezbjednosno opasnih organizacija u tajnom izvještaju za članove Komisije za bezbjednost, o kojem je ATV juče izvještavala. Ranije su se pojavile fotografije motorista s Draganom Mektićem, ali Mektić nije jedini SDS-ovac koji se slikao s „Noćnim vukovima“. Među njima je i Sonja Karadžić-Jovičević, ali i Milovan Cicko Bjelica, koji je Aleksandru Zaldastanovom Hirurgu, kako ATV saznaje, lično poslao poklon za rođendan u januaru.