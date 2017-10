Nobelova nagrada za mir Međunarodnoj kampanji za ukidanje atomskog oružja

Međunarodna kampanja za ukidanje atomskog oružja ICAN dobitnik je Nobelove nagrade za mir za 2017. godinu.

Nagradu je dodijelila Komisija koju je imenovao norveški parlament, a predsjedavajuća odbora za dodjelu ove nagrade Berit Reiss-Andersen istakla je da su nagradu dobili zbog usmjeravanja pažnje na katastrofalne humanitarne posljedice bilo kakve upotrebe nuklearnog oružja i zbog pionirskog zalaganja za zabranu tog oružja.

Nobelova nagrada za mir dodjeluje se od 1901. godine. Ove godine je bilo nominovano 318 kandidata, među kojima su bili Papa Franjo, Iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif, visoka predstavnica EU za vanjske poslove Federica Mogherini, Can Dundar, Američko udruženje za građanske slobode (ACLU), vođa Sirijske civilne odbrane Raed al Saleh i saudijski bloger Raif Badawi.

Prošle godine Norveški Nobelov komitet priznanjem za mir nagradio je predsjednika Kolumbije Juana Manuela Santosa za napore u postizanju mira u toj zemlji uprkos činjenici da su građani na referendumu odbili istorijski mirovni sporazum sa pobunjenicima FARC-a kojim je trebao biti okončan najduži sukob u Latinskoj Americi.

Nobelova nagrada za svaku oblast sastoji se od diplome, zlatne medalje i čeka u vrijednosti od 10 miliona švedskih kruna (oko milion evra), a mogu je dijeliti najviše tri laureata.

