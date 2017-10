Naredni potez opozicije: Pravna borba ili nastavak blokade

Još uvijek se ne naziru naredni potezi opozicije. Jedan od scenarija – mogla bi biti apelacija Ustavnom sudu Srpske zbog, kako tvrde, neustavnih poteza i solo sjednica u maloj sali Parlamenta.



Čekaju na zapisnik sa dvadeset prve, ali i sa sjednice održane u utorak veče – pa će, navodno, tek nakon što dobiju papire, zvanično ići sa apelacijom.

Pravnici već sad spekulišu o mogućem scenariju.

“Teško je sad predvidjeti kako će reagovati Ustavni sud, to je njegova nadležnost i biće vrlo zanimljiv njihov stav. Mada, u principu, to je jedna odluka o upravljanju tokom rada Narodne skupštine i, ovako na prvu, mi se čini da bi se Ustavni sud vrlo lako mogao proglasiti nenadležnim”, rekao je pravni ekspert Krstan Simić.

To je samo jedna od opcija. Druga je, najvjerovatnije, nastavak blokade Parlamenta. Ako zaista bude tako – analitičari predviđaju burnu godinu pred izbore, sa neizvjesnim skupštinama koje će, svaki put, biti na ivici sukoba.

“Što se tiče parlamentarizma u Republici Srpskoj ovo stanje nije dobro. Definitivno nije dobro da imamo takva trvenja i tolike nesuglasice između opozicije i vlasti – da dovode do prekida sjednica i svega ovoga što se dešava. Međutim, sa druge strane naš narod ipak voli malo rijalitija i mislim da ovo godi i odgovara, prije svega, ovim biračima opozicije”, rekao je politikolog Velizar Antić.

Njihovi miljenici ipak, za sada, mudro ćute i ne pričaju puno o narednim potezima i budućem djelovanju u Skupštini. Djelić strategije ipak su otkrili u studiju “Apostrofa”.

“Mislite da će proći ovo ovako. Svaka ova odluka će ići na ocjenu ustavnosti. Svaka ova skupština koja je bila neustavna i nezakonita”, rekao je poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini RS Zdravko Krsmanović.

“Šta ćete raditi sljedeći put i šta se može očekivati? – Sljedeći put ćemo se boriti da se sve vrati u okvire Ustava, zakona i poslovnika Narodne skupštine RS. – Imate li neki preduslove? – Pa nemojte, polako”, rekao je poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS Davor Šešić.

Tako je, po svemu viđenom, sukob iz Parlamenta nastavljen i van njega – a ako je suditi po ponašanju narodnih poslanika, riječi se neće birati ni na budućim sjednicama.

“U Federaciji BiH isto tako ne postoji većina i Parlament ne radi. Narodna skupština je jedini Parlament koji radi, zakonito i ustavno donosi odluke i sada to treba spriječiti, sada to treba zaustaviti koristeći razne metode. Juče su to bile pištaljke, sutra ko zna šta”, rekao je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Marko Vidaković.

“Ne treba se niko bojati. Ovo su nenasilne metode. Nikoga niko neće taći, ovo je samo skretanje pažnje na ono što je akutni problem funkcionisanja Narodne skupštine i stvarno predlažem da predsjednik Narodne skupštine krene sa intenzivnim razgovorima”, rekao je poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini RS Zdravko Krsmanović.

Pošto do razgovora vjerovatno neće doći – Savez za promjene vjerovatno neće tako lako odustati od započete borbe. Problem je što Ustavni sud i blokada skupštine kao opcije, bar na prvu, liče na još jedan pucanj u prazno.