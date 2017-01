Njujork: Voz iskočio iz šina, desetine povrijeđenih FOTO VIDEO

Voz iskočio iz šina u Bruklinu, više desetina ljudi povrijeđeno.

Njujorški lokalni voz koji je dolazio jutros sa Long Ajlenda na stanicu “Atlantik” u Bruklinu udario je u za sada neutvrđeni objekat i ispao iz šina, pri čemu je 37 ljudi lakše povređeno.

#brooklyn. Train crashes into Atlantic terminal. Hope all is well with you all.. our Founder was on this train. Crazy! pic.twitter.com/TvY5cCpb0s

— CoLab-Factory (@CoLabFactory) January 4, 2017