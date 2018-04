Njemačka: Britanci treba da dokažu odgovornost Rusije za trovanje Skripalja

Britanija treba da dokaže da je Rusija odgovorna za trovanje bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja u Engleskoj, rekao je koordinator njemačke Vlade za Rusiju Gernot Erler.

On je dodao da raste pritisak na Vladu premijera Tereze Mej nakon što je britanski vojni istraživački centar u Porton Daunu saopštio da ne može da dokaže da je nervni agens koji je korišten u napadu proizveden u Rusiji.

“To je u suprotnosti sa onim što smo čuli ranije od britanskih političara i mi ćemo sigurno pojačati pritisak na Britaniju da predoči dokaze o odgovornosti Moskve”, rekao je Erler za ARD.

On je dodao da su dodatne informacije tajnih službi navele Britaniju da okrivi ruskog predsjednika Vladimira Putina za pokušaj ubistva Skripalja i njegove ćerke Julije.

“Očigledno, bilo je takvih izjava sa britanske strane zasnovanih na podacima tajnih službi, tako da nije samo Porton Daun igrao ulogu, već dodatne informacije”, rekao je on.

Erler je podsjetio da ti podaci nisu poznati javnosti i da je sada još veći pritisak da se više tih informacija objavi, jer u suprotnom cijeli slučaj nije transparentan.

NJemačka se pridružila Britaniji, SAD i drugim zemljama Zapada u protjerivanju ruskih diplomata u vezi sa napadom u Solsberiju 4. marta. Rusija je odgovorila protjerivanjem diplomata sa svoje strane.

