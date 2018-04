Niže kamatne stope na stambene kredite IRB-a

Direktor Investiciono-razvojne banke /IRB/ Republike Srpske Snježana Vujnić izjavila je da je za korisnike sredstava iz Fonda stanovanja novim pravilima plasmana ovih sredstava predviđene niže kamatne stope, odnosno fiksne, koje se kreću od 3,6 do 4,2 odsto.



Vujnićeva je pojasnila da se 3,6 odsto odnosi na beneficiranu grupu, četiri odsto na prvu, a za drugu grupu 4,2 odsto.

Ona je naglasila da se ovo odnosi na one koji planiraju nabaviti stan iz sredstava Fonda stanovanja, ali i za one koji već koriste sredstva ovog fonda kojima će do 1. juna biti izvršen preraučn kamatnih stopa na nove uslove.

Nakon sjednice Vlade Republike Srpske na kojoj je usvojen novi tekst Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima, Vujnićeva je dodala da u Srpskoj ima 10.000 korisnika stambenog kredita IRB-a.

Na primjer, korisnik kojem je 2008. godine odobren stambeni kredit od 100.000 KM, po kamatnoj stopi od šest odsto na rok otplate od 20 godina, čija je trenutna mjesečna rata 716 KM, nakon navedenih promjena kamatna stopa na kredit biće 4,2 odsto a mjesečna rata 660 KM, što je na godišnjem nivou ušteda od 680 KM.

Kada je riječ o kreditima za pokretanje proizvodnje, ona je istakla da je određen maksimalan iznos kamatne stope koji može biti pet odsto u zavisnosti od kretanja EURIBOR-a.

“Svi oni koji koriste sredstva mogu pregovarati sa bankom o visini marže koju uzima banka za sebe. Trenutno je maksimalna kamatna stopa za privredu 4,7 odsto, a ukoliko bude rastao EURIBOR ona može biti maksimalno pet odsto”, objasnila je Vujnićeva.

Ona je napomenula da je do sada bio određen samo minimalan iznos kamatne stope.

(Srna)