Ništa od milionskih investicija, načelnik krivi SDA i SNSD

Kompanija Arifagić Investment d.o.o. koja je u Petrovcu prije dvije godine ostvarila pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta na lokaciji Oraško brdo i planirala napraviti modernu farmu norveških goveda, prekinula je svaki oblik saradnje s ovom Opštinom zbog brojnih opstrukcija političke prirode.

Kompanija Arifagić Investment d.o.o. vlasnika Jusufa Arifagića, uspješnog biznismena iz Norveške, inače rođenog Kozarčanina, 20. marta je raskinula sve ugovore koje je potpisala s Opštinom Bosanski Petrovac, a time i Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na lokacijama Oraško brdo i Prkosi.

Razlozi za ovakav neočekivan potez kompanije vlasnika Jusufa Arifagića su brojni.

Opštinsko vijeće donijelo odluku da se preispitaju svi ugovori s kompanijom

Primarni razlog jeste činjenica da je Opštinsko vijeće Bosanski Petrovac na sjednici 9. februara ove godine donijelo Zaključak kojim se trebaju preispitati sve odluke potpisane ili vezane za kompaniju Arifagić Investment.

Kako ističu iz ove kompanije, na navedenoj sjednici je određenim ljudima dopušteno da koriste Opštinsko vijeće kako bi blatili Jusufa Arifagića i njegovu kompaniju te da su pritom devet opštinskih odbornika i prisutni gosti koristili govor mržnje.

“Izjave pojedinih odbornika da sam zalutao u Bosanski Petrovac i promašio grad, izjave pojedinih odbornika da se iskreno kaju što su dali saglasnost za ugovor iz 2015. godine, izjave pojedinih odbornika da me načelnik opštine iskorištava za promociju vlastitih ciljeva. Generalno, hajka koja se konstantno provodi i negativna atmosfera koja se stvorila oko cijelog slučaja poslali su jasan signal da nisam dobrodošao u Bosanski Petrovac kao investitor”, navodi se u pismu koje potpisuje Jusuf Arifagić.

Jusuf Arifagić: Orkestrirana kampanja s ciljem protjerivanja

On tvrdi da je uz “orkestriranu kampanju oduzimanja zemljišta” izvršen i fizički upad u krug njegove kompanije, gdje je sasječena i velikim dijelom oštećena najlonska folija na silaži koja služi za ishranu krava.

“Ovim se vjerovatno želi ubrzati moj odlazak, jer kad vam oduzmu zemlju i unište već postojeću hranu bićete prisiljeni da što prije iselite”, napominje.

Kompanija Arifagić Investment do sada je uložila milion KM u opštinu Bosanski Petrovac, zaposlila dio lokalnog stanovništva, imala je plan da u ovoj godini uloži značajna sredstva i u potpunosti obnovi farmu FANA i popuni je s 800 grla, zaposli blizu 50 radnika i pokrene proizvodnju.

“Moja kompanija i ja smo u Bosanski Petrovac došli na osnovu određenih odluka o dodjeli zemljišta, koje su bile osnova za kupovinu pogona FANA-e i pokretanja proizvodnje. Danas se pokazuje da sam doveden na osnovu lažnih obećanja zahvaljujući većini u Opštinskom vijeću, pri čemu su mojoj kompaniji i meni nanesene velike ekonomske štete. Iz ovih razloga pokrenuću više tužbi za naknadu nastale štete protiv Opštine Bosanski Petrovac i dijela opštinskih odbornika. Takođe, pojedinci koji obavljaju prljave poslove za svoje političke mentore snosiće krivičnu odgovornost”, izričit je Arifagić.

O slučaju obaviještene sve međunarodne institucije

On ističe da je o nastaloj situaciji obavijestio Visokog predstavnika, Delegaciju Evropske unije u BiH, pojedine ambasadore zapadnih zemalja te da će uputiti dopis ambasadi Norveške u BiH, Vladi Kraljevine Norveške i poslovnim partnerima iz Norveške.

“Sve ovo će doprinijeti da investitori zaobiđu Bosanski Petrovac kao mjesto za investiranje, kako bi većina u Opštinskom vijeću mogla kontrolisati sve procese u ovom gradu”, rekao je Arifagić.

Ovom odlukom, ističe se, prestaju sve daljnje investicije kompanije u opštini Bosanski Petrovac, a u toku godine namjeravaju izmjestiti svu stoku koja se trenutno nalazi u ovoj opštini na drugo područje, dok će poslovni objekat u Krnjeuši biti stavljen na prodaju.

Načelnik Hujić: Koalicija SDA-SNSD kriva za odlazak Arifagića

Povodom neočekivanog poteza Jusufa Arifagića, javnosti se obratio načelnik Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić (nezavisni kandidat). Prema njegovim riječima, za odlazak Jusufa Arifagića je kriva aktuelna većina u Opštinskom vijeću.

“Ja govorim o devet članova Opštinskog vijeća koji su se okupili nakon izbora, a koje vodi SDA i SNSD, odnosno Midhat Hidić, ratni profiter i krivično gonjeni Obrad Milošević. Njima i ostalima otvoreno poručujem da sigurno neće krojiti istoriju Bosanskog Petrovca”, ističe je Hujić.

On govori da mu izborni gubitnici u Bosanskom Petrovcu pokušavaju naštetiti te da je trenutno protiv njega i opštinski pravobranilac, kao u aktuelna većina u Opštinskom vijeću.

“Na prijedlog opštinskog pravobranioca Vijeće je donijelo odluku da se svi ugovori dobro preispitaju, faktički da ih prekinu. Čovjek je toliko uložio u naš grad, već 250 grla ima u Petrovcu i to je jedina sorta norveških goveda koja je izmještena van države. Dovodio nam je i norveške biznismene, ambasadore, trebao je dovesti i neke druge kompanije iz Norveške da ulažu i pokreću proizvodnju ovdje. Sve što je napisao u Pismu namjere u 2015. godini čovjek je do sada uradio, jer iza njega stoji država. Nekidan gost mi je bio švedski ambasador koji je rekao da očekuje da podržimo norveškog investitora, misleći na Jusufa Arifagića, a metra zemlje mu nisu htjeli dati. Jednostavno, napravila se opća urota protiv tog čovjeka te se od njega pravi najveći kriminalac”, govori Hujić.

Kompanija dobila zakup na zemljište, nije mogla ući u posjed zbog “nomada”

Problemi za Arifagić Investment traju praktično od samog dolaska u ovu općinu. Naime, iako je kompanija dobila pravo na zakup zemljišta na lokaciji Oraško brdo kroz odluku Opštinskog vijeća od 9. septembra 2015. godine, kompanija do sada nije ušla u posjed. Kako kaže načelnik, na zemljištu se nalaze “nomadi” sa svojim kravama i ovcama, koji uzurpiraju površinu.

“Ja sam lično zvao kantonalnu inspekciju jer je to njihov posao da ga riješe, a jedan inspektor mi je rekao: ‘Dođite na kafu, možemo razgovarati!’ Ja sam to prenio Jusufu i kazao mu da nas ljudi zovu na kafu. Međutim, on je to u startu odbio, jer se radi o čovjeku izuzetno visokih principa”, govori Hujić.

On ističe i da je 23. februara ove godine napisao pismo direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Mahmutu Jukiću, u kojm je zatražio da mu se dostave sve mjere koje je inspekcija donijela od 15. septembra 2015. godine do današnjih dana, zbog nemogućnosti ulaska u posjed kompanije Arifagić Investment. Kaže da nikakav odgovor nije dobio.

“Suština problema je izostanak restriktivnih mjera prema onima koji su Arifagiću od samog početka važenja Ugovora o zakupu onemogućavali da uđe u posjed. Zbog toga je nastao problem koji se tiče provedbe ugovora pa i samog raskida”, kaže Hujić.

On napominje da je slao pisma i premijeru USK Huseinu Rošiću (SDA), ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK Draganu Polimancu (SDA), premijeru FBiH Fadilu Novaliću (SDA) i ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Šemsudinu Dediću (SDA), u kojima ih je obavijestio o opstrukcijama protiv investitora Jusufa Arifagića, međutim ističe da nije dobio nikakav odgovor. S druge strane, kaže da je Republika Srpska ponudila Jusufu Arifagiću 1.000 dunuma zemlje u Kozarcu za proširenje proizvodnje.

Konačno, Hujić govori i da je cjelokupan slučaj blisko povezan s Unsko-sanskim šumama i malverzacijama koje se tamo provode, a da im je on “sve talove poremetio”.

“Da li oni ruše Jusufa Arifagića preko mene ili mene ruše preko Jusufa Arifagića, ostaće da se vidi”, kaže Hujić.

