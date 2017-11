Ništa od leta Geteborg – Banjaluka

Janjić: Uvesti dnevni let za Beograd

ATV provjera: Ko će organizovati letove od Banjaluke do Geteborga?

Tačno je da smo otkazali ugovoreni let Geteborg – Banjaluka, potvrdili su ATV-u iz “Monteflaja”, koji je posredovao između Aerodroma Srpske i švedske avio-kompanije Brodens Ridžonal.

Tvrde da nije bilo interesa putnika za let u Švedsku, pa ni bilo kakve računice. Pošto su prodali malo karata, zaključili su da je bolje da od svega odustanu. Svoj zaključak nisu podijelili ni sa Aerodromima ni sa Vladom, ali tvrde da su, zahvaljujući njihovoj ideji i inicijativi, Srpska i Švedska barem pokušale da se spoje.

“Za tri planirana leta između Geteborga i Banjaluke, od ukupno 336 povratnih karata, karte su rezervisala samo 34 putnika. Bitno je naglasiti da nijedna karta, odnosno rezervacija nije naručena sa područja Republike Srpske”, kažu u kompaniji.

Iz Monteflaja, vlasnicima te 34 karte poručuju da će im svi troškovi biti refundirani. Kažu da su sa Aerodromima potpisali standarni ugovor, i da nikakve pare nisu dobili ni od njih, ni od Vlade. Da li su njihove tvrdnje tačne, ni danas nije najjasnije.

Uprava Aerodroma Srpske i dalje se nije oglasila o otkazanom letu. Kako tvrde o Monteflaju, jutros su ih o svemu obavijestili. Strategiju ne otkriva ni ministar saobraćaja, Neđo Trninić. Kaže, još nema nikakve konkretne informacije.

Trninić je, zajedno sa direktorom Aerodroma, Miroslavom Janjićem, promovisao novu liniju Geteborg – Banja Luka. Poručuje da, pošto nema zvanične potvrde, nije siguran u istinitost priče koju je sada već potvrdio i posrednik, ali i avio-kompanija koja je trebalo da prevozi putnike u Geteborg. Ako nema nove avio-linije, moglo bi da bude novosti na čelu Aerodroma.

“Direktoru Aerodroma, Miroslavu Janjiću, istekao je mandat, i raspisan je konkurs koji još nije zatvoren. Da li će Miroslav konkurisati ili neko drugi, to ne znam, to je lično opredjeljenje, ali sam obavio razgovor neki dan sa direktorom Aerodroma, i on je iskazao neko svoje mišljenje da će se najvjerovatnije povući sa tog mjesta”, rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

Let iz Banjaluke za Geteborg najavljen je u septembru, a planirana su četiri leta u decembru i početkom januara. Karte su se prodavale po cijenama od 140 do 200 maraka.