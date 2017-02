Nikolić: Predsjednička kandidatura zavisi od dogovora sa Vučićem

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je večeras da postoji mogućnost da se ponovo kandiduje na tu poziciju, ali da sve zavisi od njegovog odnosa sa Aleksandrom Vučićem.



Nikolić smatra da se mogu dogovoriti i poslije sjednice Glavnog odbora, ali da pretpostavlja da je Vučić odlučio da se ne dogovore.

“Dakle, niti sam se kandidovao, niti sam bilo kome rekao da se kandidujem, ali jesam u neformalnom razgovoru rekao da sam dve varijante predvideo kao mogući nastavak naše dalje saradnje i to je bio povod da me optuže da sam prozapadni, proruski, da sam kriminalac, da sam pokvaren čovek, da želim da upropastim Srbiju. Prihvatam da mnogi vole Srbiju, ali ne znam da li je iko voli više od mene. Da li je iko spreman da se više žrtvuje zbog te naše Srbije”, upitao je Nikolić.

On je rekao da će to i da dokaže, ali da ne voli da ga neko ponizi, kada neko želi da ga zgazi, da uništi njegovo dostojanstvo.

“O svemu mogu da se dogovorim, ali to da me neko ponizi do mere da pomislim da više ništa nikome ne predstavljam u Srbiji, to nikome neću da dozvolim. I tu su moje dileme koje ću ja sigurno rešiti tako da Srbiji bude najbolje”, poručio je Nikolić za “Sputnjik” uoči večerašnje sjednice Glavnog odbora SNS-a.

Na pitanje da li će odluka Glavnog odbora SNS-a uticati na njegovu konačnu odluku, Nikolić je rekao da hoće i da će to smatrati završetkom odlučivanja, da li će se dogovarati ili ne.

“S tim što to i dalje, prema mom mišljenju, ne zaustavlja dogovore, pošto sam ja tako nešto ponudio. Dakle, da se Aleksandar Vučić kandiduje i da ga podržim onako kako ja umem da podržim. Da to bude potpuno otvoreno, bez ikakve zadrške. Dakle, ništa ta današnja odluka neće poremetiti u našim odnosima, ukoliko ona ne predstavlja početak raskida dogovora”, rekao je Nikolić.

On je dodao da i dalje očekuje da se dogovore, a u suprotnom povući će se iz SNS-a i iz želje da sa njom bilo šta uradi.

“Mi smo imali različite vrste dogovora… Ja sam bio ubeđen da u vezi sa predsedničkim izborima sprovodimo isti plan. Onda se ispostavilo da to nije baš onako kako smo se neprekidno dogovarali… Mi smo se nedavno sastali i meni je Aleksandar napisao na papiru na šta je spreman”, rekao je Nikolić.

On je naveo da je Vučić otvoreno pisao da su zajedno postigli sve rezultate, da treba i dalje da nastave da rade zajedno i da je Vučić spreman da podrži i sprovede svaku njegovu političku inicijativu, i da pritom misli na svaki njegov konkretan prijedlog za dalju saradnju.

“Onda sam ja njemu napisao šta ja mislim i to su bile samo dve varijante: jedna je bila da se ja kandidujem za predsednika, a on da me podrži, druga da se on kandiduje i da ga ja podržim, s tim što onda sa pravom očekujem da se vratim na funkciju predsednika Srpske napredne stranke i da mi poveri mandat kao predsedniku SNS-a za sastav nove Vlade, koja bi ostala bez premijera njegovim izborom za predsednika. Dakle, ništa što ja nisam uradio za njega”, rekao je Nikolić.

On je dodao da od tada razgovaraju i dogovaraju se, ali da još nije dobio konkretan odgovor od Vučića, izuzev ovog što predstavlja nastavak petogodišnje kampanje protiv njega od pojedinih članova SNS-a i nastavak skoro jednogodišnje kampanje protiv njegovog kandidovanja i eventualnog izbora za predsjednika Republike.