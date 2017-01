Nikolić: Ne može Izetbegović odlučivati kako će izgledati odnosi BiH i Srbije

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da treba proslaviti 25 godina Republike Srpske i poručio članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću da ne predstavlja BiH i da ne može odlučivati kako će izgledati odnosi BiH i Srbije.

“To je problem sa Izetbegovićem. On misli da on predstavlja BiH i da, ako sa njim nemate dogovor, onda nemate dogovor sa BiH”, rekao je Nikolić novinarima, komentarišući izjave bošnjačkih političara da ne treba da dođe u Banjaluku na proslavu Dana Republike Srpske.

Nikolić je istakao da u BiH treba uvažavati stavove oba entiteta i sva tri naroda, kao i da Srbija ima dejtonska prava i obaveze da tijesno sarađuje sa Republikom Srpskom, a on kao njen predsjednik ustavnu obavezu da brine o Srbima gdje god oni živjeli.

On je istakao da je proteklo 25 godina od kada je Republika Srpska postala ravnopravan entitet u BiH, što treba proslaviti.

“Građani Republike Srpske donijeli su odluku na referendumu i tu se dalje ne pitamo ni Bakir Izetbegović ni ja, nego narod. Ako on misli da su moji interesi da sa njim lično budem prijatelj veći od interesa da budem prijatelj sa Republikom Srpskom, grdno se vara”, rekao je Nikolić.

On je podsjetio da je Bakir Izetbegović dolazio u Novi Pazar, a da se nikome u Srbiji nije ni javio.

“Osjećao je da tu žive neki ljudi koji su njemu bliski. A kako ja da ne krenem u Banjaluku među ljude za koje ne osjećam da su mi bliski, nego su mi bliski zaista? Tako da se to pitanje ne postavlja”, rekao je Nikolić.

Predsjednik Srbije napomenuo je da je prošli put prihvatio Izetbegovićevo upozorenje, koje je dato više kao nekakva vrsta prijetnje budući da mu je poručio da nije dobrodošao u Sarajevo.

“I nisam ni otišao. Ako i sada bude rekao da nisam dobrodošao u Sarajevo, onda u BiH treba da razmisle da li jedan čovjek, pa makar i predstavnik jednog naroda, istina sa sve manjim političkim uticajem, može da odlučuje kako će izgledati odnosi BiH i Srbije. Ja mislim da ne može”, naveo je Nikolić.

On je dodao da je važnije da sarađuju dvije zemlje, nego dva predsjednika ili funkcionera.

Prema njegovim riječima, nakon onoga što je doživio premijer Srbije Aleksandar Vučić u Srebrenici, Bakir Izetbegović ne bi više trebalo da govori o odnosima Srbije i BiH jer ih je direktno kvario, i to na komemoraciji kojoj je Vučić prisustvovao iz najboljih namjera.

“Ako vi to ne poštujete, onda zaista hvala mu lijepo što me pominje, ali to do mene ne dopire”, rekao je Nikolić.

On je dodao da poštuje, uvažava i voli BiH i da ne može da je mrzi jer je u njoj toliko Srba i pripadnika drugih naroda koji su zajedno dobro živjeli.

Nikolić je naveo da su narodi u BiH živjeli tako dobro da su zajednički ustali na carevinu (Austrougarsku) i izvršili atentat i da u organizaciji “Mlada Bosna” nisu bili ni mladosrbi, ni mladomuslimani, ni hrvati, nego mladobosanci.