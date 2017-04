Nikolić: Čestitam Vučiću, ne vraćam se u SNS

Odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je danas Aleksandru Vučiću pobjedu na predsjedničkim izborima. Nikolić je u razgovoru za Sputnjik ocijenio da su izbori protekli onako kako se on nadao, u potpuno demokratskoj atmosferi, da su pokazali ozbiljnost građana i želju većine da sami odlučuju o svojoj sudbini.

“Rezultati su onakvi kakve sam očekivao. Bio sam ubjeđen da kandidat Srpske napredne stranke mora da pobjedi u prvom krugu i da bi praktično drugi krug bio neuspjeh, mada bi pobijedio i u drugom krugu. Ali, takav je odnos snaga. Vidjeli ste i sami koliki su procenat glasova ostali osvojili. Odavno se nije desilo da kandidat vlasti nema skoro nikakvu konkurenciju. Uvijek je, kao po pravilu, kao i u drugim državama, bilo drugog kruga u kojem je kandidat opozicije uvijek mogao da se nada, da se uzda u podršku ostalih iz opozicije. To kod nas nije bilo baš često, ali nikada za predstavnika vladajuće strukture nije bilo ovako lako kao što je to bilo na ovim izborima“, istakao je Nikolić u intervjuu za “Sputnjik”.

Čime je po Vašem mišljenju premijer Vučić zaslužio da nema drugog kruga?

“Svako zasluži ono što mu se desi. Ja bih prije rekao da su ostali zaslužili tako malo glasova. Zato što su bili samouvjereni, oslonjeni na istraživanja koja govore da novi principi kampanje bacaju u prošlost stare principe, da je dovoljno da staneš pred kamere svakog dana i po jednu poruku pošalješ, tvituješ ili komentarišeš nešto na Fejsbuku, da imaš svoju grupu prijatelja koji sjede oko tebe i govore ti da sve bolje stojiš, a da je onaj drugi sve lošiji. Zatim, svi političari koji su danas aktuelni u Srbiji, su nekada bili na vlasti pa se građani vrlo lako prisjete njihovih rezultata i kako su živjeli u njihovo vrijeme. Dakle, najozbiljniji kandidat opozicije imao je hipoteku njihovih 16 odsto glasova ili koliko je osvojio. Više nije ni mogao zato što stranka koja ga je kandidovala i podržala više nije mogla da osvoji, tako da on tu uopšte nije imao svoj lični rezultat. To je bio rezultat Demokratske stranke i još ponekog ko je mislio da neko ko nikad nije odlučivao o sudbini zemlje može da se predstavi kao čovjek koji će da bude predsjednik države, a u stvari, da ga kandiduje stranka koja je odlučivala o sudbini zemlje, pa su rezultati bili jako loši. I narod razume te varke. Tako da je Vučić izdržao kampanju kakve smo uvijek radili. To su bili mitinzi, oslanjanje na veliki broj prisutnih, medijska promocija u kojoj je on neprikosnoven. Tako da sam ja rezultate znao i prije nego što su bili raspisani izbori”, rekao je Nikolić.

Kako komentarišete fenomen Ljubiše Preletačevića Belog koji je zauzeo visoko treće mjesto?

“Nadam se da je to bilo samo za ove izbore, i da građani Srbije koji su ga glasali nisu odlučili da tako shvate izbore za one koji poslije toga odlučuju o njihovoj sudbini. Jer, time što se igrate sa glasom datim čovjeku koji i sam za sebe kaže da uopšte nije ozbiljan u tome, igrate se sa svojom sudbinom i sudbinom svoje djece. I o tome treba razmisliti. Ako nisi zadovoljan time kako je Vučić obavljao funkciju predsjednika Vlade, precrtaj listić ili nemoj da izađeš na izbore. Ne možeš da glasaš za nekoga ko to zaista nije zaslužio. To je moj stav. Da li je Preletačević time ponizio mnoge političare?

Da. Oni koji su organizovali Preletačevića, koji su odmah potrčali da sa njime prave intervjue da bi obrukali srpski narod, građane Srbije, ustvari su obrukali neke od političara koji sebe smatraju velikima, koji troše državni novac, vrijeme na televiziji, koji sjede u Skupštini u klupama kao rode na gnezdu i samo grakću. Dakle, treba ga ozbiljno shvatiti, ali treba uputiti pouku građanima pošto ne vjerujem da on ima bilo kakvu pouku. Treba uputiti poruku građanima da je tih 10 odsto glasova nekome trebalo.

Izlaznost je ipak manja nego 2012. godine. Šta je uzrok tome?

“Ne znam, to je pitanje motivacije. Ja mislim da je Aleksandar Vučić motivisao SNS, a da su ostali, kao unaprijed otpisani, imali vrlo male šanse da izvedu birače. Tako da tu treba tražiti razloge za dijelimičnu ili nešto slabiju izlaznost. Jednostavno, od 2012. godine ovde nema „ljudske“ opozicije, nema kvalitetne opozicije, nema opozicije koja bi znala da presječe kao što smo mi to u SNS uradili, da krenu iznova i da im narod povjeruje da će sad biti drugačije. Ja sam osnovao stranku, u prethodnoj sam imao predsjednika. A ovi sada su svi predsednici. Ne mogu da kažu — ponekad sam morao nešto da uradim zato što je tako govorio predsjednik. Meni je narod vjerovao, da sam po nekad morao po nešto da govorim i što ne mislim, zato što je tako rekao predsjednik stranke. I da kad budem predsjednik, da nikoga neću natjerati da govori ono što sam neću da govorim. Kod ovih drugih je već sada jasno, oni su predsednici stranaka i po njima se pravi fizionomija stranke. I ta fizionomija koja postoji, nije mogla da privuče veliki broj birača. Znači, vrijeme je da neki političari shvate da bi narod glasao drugačije da nisu oni na vrhu. Ja sam to jedanput dokazao u SRS. Mislim da to može opet da se dokaže čak i u istoj stranci, a i u drugim strankama. Jednostavno, sada kada se okrenem iza sebe i sa 27 godina stranačkog rada i staža, mislim da je i mojoj djeci i mojim unucima, dosadilo da slušaju priče o stranci u kući, a kamoli građanima Srbije. Tako da mislim da je vrijeme da se u mnogim strankama pojave novi ljudi, nove ideje, da ukrste ideje. Ja to govorim sa stanovišta da demokratije nema bez smjene vlasti. Inače, što se mene lično tiče, oni ne moraju nikada da ojačaju. Pobijeđivaće SNS i njeni kandidati, ali bih volio da i ministri i svi ostali ponekad osjete da im se neko primakao, zato što najbolje možete iskorijeniti korupciju, mito i nedemokratiju time što bi ministar bio siguran da može da se desi da na sljedećim izborima dođe opozicija na vlast. I da može da uđe u posed svih dokumenta. E, kad toga nema i kada ljudi plivaju kako ih rijeka nosi, onda to izgleda kao što izgleda sada i ja se nadama da će SNS naći motiva da vodi Srbiju bez obzira što nema „ljudsku“ opoziciju”, ističe Nikolić.

Šta bi se desilo da ste ipak odlučili da se kandidujete?

“Pa bilo je nemoguće da odlučim da se kandidujem, tu su bile dvije varijante. Ili da kandidat budem ja ili Aleksandar Vučić. Kada je stranka odlučila da je Aleksandara Vučić kandidat ja sam odmah zaboravio na svoju ambiciju da budem predsjednik još jedan mandat, pošto ne bih ličio na sebe kada bih izložio i građane Srbije, a posebno članove SNS, dilemi da se opredeljuju između dva čovjeka iz SNS-a. I pošto to ne bi bilo dobro za Srbiju, a stranka je odlučila, onda je samo ostalo na meni da odlučim da li podržavam ili ne tog kandidata. I ja sam odlučio. Podržao ga, čestitao mu pobjedu i… Idemo dalje”, rekao je Nikolić.

Planirate li da se vratite u SNS jednoga dana?

“Pa ne znam. Iskreno, mislim da ne”, kratko poručuje Nikolić.

Šta će se sada dešavati da li ostajete u dnevnoj politici i koja će biti vaša pozicija ubuduće?

“Vidjećemo, ja se ne bih više bavio politikom ali sam uspostavio tako dobre kontakte za Srbiju da bih mogao Srbiji da pomognem, rekao bih, nezapamćenim prijateljstvom koje imam sa bar nekoliko predsejdnika država sa kojima možemo mnogo posla da obavimo i o tome ću da razgovaram i sa Vučićem i sa budućim premijerom. Za mene bi najlakše bilo da zastupam nekoga u Srbiji, ali ja to ne želim jer želim da zastupam Srbiju i dalje i da pomognem da završi sve svoje teške poslove za koje su joj potrebne i Kina i Rusija. I da onda stvarno potpuno miran odem, svjestan toga da sam uradio sve što je bilo potrebno. Naročito poslije ovog dočeka u Kini, osjećao bih se kao neko ko je otišao prije nego što je izvršio svoje obaveze prema svojoj državi”, rekao je odlazeći predsjednik.

Da li će novi predsjednik biti onako distanciran od izvršne vlasti kao što ste bili vi?

“Ne znam. To ostaje na novom predsjedniku na njegovom shvatanju ustavnih nadležnosti i ovlašćenja. Znate, predsjednik koji je predsjednik stranke ne može da se uzdrži da ne utiče na izvršnu vlast. Ja sam to znao i prije nego što sam postao predsjednik i zato sam podnio ostavku na funkciju predsjednika stranke i od tada sam dva ili tri puta ušao u prostorije SNS. Oslabio sam svoju poziciju, ali sam znao da kada kažem da sam predsjednik svih građana Srbije, da to treba i da dokažem. I želio sam to da dokažem”, ističe Nikolić.

