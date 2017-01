Nikol Kidman izazvala lavinu komentara zbog podrške Trampu

Nikol Kidman je u razgovoru za “BBC2″ otkrila svoj stav o novoizabranom predsjedniku SAD Donaldu Trampu.



Dobitnica Oskara ima dvojno državljanstvo, američko i australijsko, pa ju je vodiljka pitala šta misli o predsjedniku Amerike Donaldu Trampu, s obzirom na to da je i Nikol imala parvo glasa.

Ona je izazvala komentare na društvenim mrežama i forumima kada je izjavila da bi trebalo da svi podrže novog predsjednika. Neki je podržavaju u izjavi, a neki je pak osuđuju.

“Obično se uzdržavam se kada treba da dajem komentare vezane za politiku, nikada to nisam činila ni o Americi, ni o Australiji, iako ima stvari do kojih mi je stalo. Sada moram da kažem da moramo da podržimo svakog ko je izabran, to je jako važno, država se temelji na tome. On je izabran i tako stoje stvari sada”, rekla je Kidmanova.

Nikol je dodala da će, ko god da je na vlasti, ona nastaviti da podržava zaštitu prava i zdravlja žena i pomaže dobrotvornim organizacijama za borbu protiv raka dojke i jajnika.