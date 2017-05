Niko ne odustaje od Ljubije: Može li rudnik na berzu?

“Nećemo odustati od Ljubije bez obzira na odluku Narodne skupštine”, poručuje Evgenij Zotov.

Za ATV kaže da ne pakuje kofere. Ostaje tu gdje jeste i u narednom periodu će, kaže, na čelu sa “Izraeli investment grupom” odlučiti šta i kako dalje. Čeka na sljedeći potez Vlade.

“Ovo zavisi od toga šta ministarstvo energetike i rudarstva smatra šta je nastavak procedure. Ili berza ili neke druge varijante”, kaže Evgenij Zotov, Izraeli investment grupa.

Opciju da se državne akcije RŽR-a ponude na Banjalučkoj berzi preko Investiciono razvojne banke – prvi je otkrio baš Petar Đokić i to odmah nakon skupštinskog fijaska.

Međutim, Vladi i za taj plan treba odluka Narodne skupštine što decidno piše u Zakonu o privatizaciji državnog kapitala, jer je Ljubija preduzeće od strateškog značaja. Ministar priznaje –berza je neuporedivo lošija opcija od one koju parlament juče nije prihvatio.

“Ali u tom slučaju efekti koje smo mogli dobiti na ovaj način kako smo imali priliku dobiti danas ni u kom slučaju neće biti ni približno isti kakvi će biti eventualno prodajom akcija putem berze”, pojašnjava Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi RS.

Dodatni problem je što se, na ovaj način, prodaja vrši po sistemu “ko ponudi više”. I na primjeru RŽR-a kupovale bi se samo akcije i ponuđači uopšte ne moraju da nude nova radna mjesta ili dodatna ulaganja. Jedino ako to Vlada sama ne uradi i ponudi fiksne uslove. Potez Vlade čeka i Arselor Mital.

“Mi ćemo nastojati dalje da pratimo to i sigurno je da ćemo dalje ispoljavati sve one elemente ponude koje su bile i do sada u smislu našeg kredibiliteta, u smislu kvaliteta, u smislu ekspanzije rudarenja na području ovih rudnika i zaista ćemo biti neko ko želi da napravi progres”, poručuje Mladen Jelača, direktor Arselor Mitala Prijedor.

Po nekim procjenama za to imaju još pet godina. Pošto su u Omarskoj iscrpili gotovo svu rudu itekako računaju na ostala dva kopa koja, za sada, niko ne eksploatiše.

“Mital kad je ušao u formiranje ovog zajedničkog preduzeća on nije htio da aktivira kopove centralna i istočna rudišta, nije htio namjerno to je čuvao za vrijeme kad iscrpi resurse u Omarskoj i onda da pređe na ove kopove. I sad je Mital u velikoj panici na kopu u Omarskoj -ima ne ovi što procjenjuju – tamo nema više od tri godine rude”, rekao je Mirko Šašić,predsjednik Udruženja malih akcionara RŽR “Ljubija”.

Iz Vlade danas nema dodatnih pojašnjenja. U slučaju da se odluče da akcije stave na berzanski doboš to ne bi bilo prvi put. Od strateških preduzeća, država je na berzi pokušala prodaju Krajinapetrola prije četiri godine. Vlada je tada dobila saglasnost skupštine, ali je aukcija na berzi propala, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.