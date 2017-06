Nijedna institucija ne broji ljude koji napuštaju RS

Prikaz rasta stanovništva na zemlji od praistorije do danas VIDEO

Ako računamo i one koji su otišli, Republika Srpska trenutno ima 1.157.516. stanovnika.



Tako su u Zavodu za statistiku pojasnili trenutno stanje populacje u Srpskoj, tri godine nakon kontroverznog popisa. Prirodnim priraštajem izgubili smo 13 600 stanovnika i još neutvrđen broj onih koji su emigrirali, a koje u Zavodu nisu mogli da prebroje. O tome direktorka i demografi iz Zavoda već tri dana ne bi da govore, a u saopštenju objašnjavaju da realne podatke ipak nemaju.

Podаcimа o vаnjskim migrаcionim tokovimа ne rаspolаžemo, s obzirom nа to dа ne postoji аdekvаtаn аdministrаtivni izvor, te stogа nisu mogli biti ni korišćeni u izrаdi procjene brojа stаnovnikа.

Istom tom logikom Zavod za statistiku vodio se i proteklih 20 godina jer one koji su napuštali Republiku niko nije brojao. Nakon rata, popisom izbjeglih i raseljenih došlo se do realne procjene broja stanovnika, na koju su statističari redovno dodavali saldo prirodnog priraštaja.To je kažu demografi dovelo do pravog šoka na popisu 2013. kada je ustanoveljno da nedostaje skoro 260 hiljada ljudi.

“Tako da sa velikom sigurnošću možemo reći da je najznačajniji dio te razlike od 260 000 zapravo otišao u inostranstvo odnosno preselio se u treće zemlje”, rekao je demograf Aleksandar Čavić.

Koliko je ljudi napustilo Srpsku od 2013. do danas u Zavodu nisu računali a taj podatak nema nijedna zvanična institucija. Baš te godine kreće trend naglog pada broja nezaposlenih a demografi sa PMF-a upozoravaju da je zbog potrebe tržišta rada u Evropskim zemljama, primjetan drastičan rast i broja iseljenika sa ovih prostora.Kažu da nema više klasičnih gastarbajtera jer sada odlaze cijele porodice, o čemu svjedoče i redovi pred stanim ambasadama. To jasno pokazuju da su precjenjeni podaci o broju stanovnika i da ponovo nemamo realnu sliku koliko nas ima.

“Ako bi uzeli vanjske migracije stanje je još alarmantnije. Nažalost stanje je još alarmantnije kada bi uzeli tu istatistiku. To bi jedino mogli pratiti registrom stanovništva. To nas navodi na zaključak da nam je neophodan registar stanovništva da u svakom trenutku dakle pratimo koliki imamo broj stanovnika”, kazao je Aleksandar Majić, asistent na Katedri za demografiju PMF-a.

“Ukoliko ne budemo vodili računa o tom stanovništvu koje odlazi odavde i da utvrđujemo brojnost mi ćemo imati velike probleme sa praćenjem tržišta rada”, objasnio je Čavić.

A na tržištu rada vlada panika jer poslodavci upozoravaju da nedostaje radnika svih profila. Broj nezaposlenih u aprilu pao je na 123 hiljade što je novi najniži nivo u istoriji Republike.