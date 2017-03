Nije šala: BiH od 1. aprila pod sankcijama Energetske zajednice

Upozorenje EUFOR-a: Spremni smo za intervenciju ako dođe do sukoba u BiH!

Bosna i Hercegovina od sutra, 1. aprila, naći će se pod sankcijama Energetske zajednice, jer do tog roka nisu usvojeni potrebni zakoni, potvrdio je direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač.



“Nažalost, ništa se nije promijenilo i sankcije stupaju na snagu automatski, pošto nismo dobili nikakvo obavještenje da je zakon usvojen. Nažalost, taj pravni akt nije ni počeo svoj put u Savjetu ministara, ni kasnije u Parlamentu BiH”, rekao je Kopač.

On je rekao da je, prema informacijama kojima raspolaže, uzrok za nametanje sankcija u Federaciji BiH koja, za razliku od Republike Srpske, nije prihvatila već do u tančine dogovorena rješenja. Dodao je da je teoretski moguće da pod sankcijama Bosni i Hercegovini bude onemogućen izvoz struje, mada je malo vjerovatno da će se to dogoditi.

“Ova situacija nije dobra za BiH, jer je niko više ne uzima ozbiljno. Sve što je obećano skrši se. BiH je potpisala taj dogovor sa EU o postepenom pridruživanju, ali na području energetike nema šta da pokaže. Ko će vjerovati BiH koja je članica neke zajednice i ne poštuje skoro ništa, da će poštovati nešto čemu se tek pridružuje. To je veoma negativan signal i to ne mogu da razumijem”, rekao je Kopač.

On je pohvalio ministra Mirka Šarovića i rekao da je uložio izuzetne naporekako bi bio pronađen kompromis, ali, nažalost, taj angažman nije bio dovoljan.

“Bio sam prisutan kod pisanja svakog detalja, zareza, tačke, a sada kao da nije bilo ništa. Sve ispočetka”, razočarano je ustvrdio direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač.

(klix.ba)