Nije isključen terorizam kao uzrok pada ruskog aviona

Zamjenik šefa za bezbjednost u avijaciji ruskih vazduhoplovnih snaga Sergej Bainetov rekao je da u “tupoljevu-154″, koji je pao u Crno more, nije bilo eksplozije, ali da terorizam nije isključen.

On je dodao da je posljednji let “tupoljeva” trajao oko 70 sekundi, maksimalna visina bila je oko 250 metara pri brzini od 360 do 370 kilometara na čas.

Prema njegovim riječima, posada “tupoljeva” bila je dobro obučena za svoj posao.

“Posada je bila spremna za let i bila je dobro obučena. Kapetan Roman Volkov imao je 4.000 sati leta, uključujući 1.500 sati na ovom tipu letjelice”, rekao je Bainetov.

Zvaničnik ruskog Ministarstva odbrane rekao je da je stanje uzbune u avionu trajalo oko 10 sekundi.