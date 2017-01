Ni vremenske nepogode nisu spriječile bebu da zdrava dođe na svijet

U konjičkom selu Lučica, oko osam kilometara od grada, sinoć se odvijala prava drama.

Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS Konjic) u posljednji čas su evakuisali trudnicu, prije nego se počela porađati.

Selo je od četvrtka naveče skoro u potpunosti odsječeno od grada zbog snijega, a u trenutku kada je jedna od stanovnica krenula da se porađa, vozilo Hitne pomoći se nije moglo probiti do mjesta.

Spasioci su do žene uspjeli doći zavaljujući specijalnom vozilu, a do sela su uspjeli dopremiti čak ljekara i babicu, nakon čega su se svi skupa terencem spustili do bolnice u Konjicu.

Sve vreme asistirao je i tim iz Civilne zaštite Konjic. U pripravnosti su čekali i konjički vatrogasci.

“Radilo se o minutama. Bilo nam je samo važno da se žene ne počne porađati prije bolnice. Uspjeli smo. Mami i bebi želimo brz oporavak”, rekli su za Patriju iz GSS Konjic.